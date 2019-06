Sasol erreicht gewinnbringenden Einsatz der zweiten Produktionsstätte des Lake Charles Chemicals Project

Weitere Suchergebnisse zu "Sasol":

Ethylenoxid-/Ethylenglykolanlage ist als zweite von sieben AnlagenbetriebsbereitLake Charles, Louisiana (ots/PRNewswire) - Sasol meldete heute dengewinnbringenden Einsatz seiner neuen Produktionsstätte fürEthylenoxid (EO) als Teil seines Lake Charles Chemicals Project(LCCP). Wie bereits am 22. Mai 2019 bekanntgegeben, konnte Sasol dengewinnbringenden Einsatz seiner Ethylenglykol (EG)-Anlage erzielen.Die kombinierte Ethylenoxid-/Ethylenglykol (EO/EG)-Einrichtung istdie zweite von sieben LCCP-Produktionsstätten, die in Betrieb geht."Das LCCP wandelt Nordamerika weiterhin zu einer der Hauptarenenfür Sasols weltweite Geschäfte und schafft so Werte für sämtlicheInteressensvertreter des Unternehmens", so Bernard Klingenberg,Executive Vice President für den operativen Geschäftsbetrieb. "UnserTeam, das aus Sasol-Mitarbeitern, Auftragnehmern undIndustriepartnern besteht, führt das LCCP mit der Inbetriebnahmeunserer zweiten Prozesseinheit fort.""Wir arbeiten unermüdlich daran, die verbleibenden fünfLCP-Produktionsstätten im Laufe des Jahres 2019 bis Anfang 2020betriebsbereit machen zu können", fügte er hinzu."Die Herstellung von Ethylenoxid spielt im Rahmen unsererWachstumsstrategie für Alkohole und Tenside eine bedeutende Rolle",erklärte Fleetwood Grobler, Executive Vice President desUnternehmensbereichs Chemie. "Die Inbetriebnahme dieser Anlagebefähigt Sasol zur vollständigen Integration am Standort Lake Charles- angefangen bei Ethan und Ethylen bis hin zu Alkoholen und Tensiden.Darüber hinaus sind wir so dazu in der Lage, mithilfe unsererausgezeichneten Fertigungsmöglichkeiten und durch den wirksamenEinsatz der Expertise und globalen Reichweite unseresMarketingpartners Helm AG Ethylenglykole zu produzieren. Gemeinsamwerden diese Produkte unseren Kunden einen signifikanten Mehrwertbieten."Die Anlage, die Scientific Design-Technologie nutzt, verfügt übereine nominale Kapazität von über 300.000 Tonnen (300 ktpa)Ethylenoxid (EO) pro Jahr. EO wird als Rohstoff eingesetzt, umvordergründig zwei Erzeugnisse zu produzieren: Tenside, die alsaktive Inhaltsstoffe in zahlreichen Haushalts- und Industriereinigernagieren, Ethylenglykole, die für die Herstellung von Polyesterfasternfür Bekleidung, Polsterungen und Teppiche eingesetzt werden sowieFrostschutzmittel und Kühlflüssigkeiten in der Automobilindustrie.Darüber hinaus wird die EO/EG-Anlage Ethylenoxid als Ausgangsstofffür Sasols bereits existierende Lake Charles-Produktionsstätte (130ktpa) für Ethoxylate (ETO) sowie für die neue sich noch im Baubefindlichen LCCP-ETO-Anlage (100 ktpa) bereitstellen. Eingewinnbringender Einsatz dieser Anlage wird gegen Ende desKalenderjahres 2019 erwartet.Informationen zu Sasol:Sasol ist ein weltweit tätiges integriertes Chemie- undEnergieunternehmen. Mithilfe unserer talentierten Mitarbeiterschaffen wir auf sichere und nachhaltige Weise einen überlegenen Wertfür unsere Kunden, Aktionäre und weitere Interessensvertreter. Wirhaben ausgereifte Technologien in World-Scale-Anlagen integriert, umCommodity- und Spezialchemikalien, gasförmige und flüssigeBrennstoffe sowie kohlenstoffärmeren Strom zu produzieren und zuvermarkten.Zukunftsgerichtete Aussagen:Dieses Dokument kann Aussagen von Sasol enthalten, bei denen essich nicht um historische Fakten handelt und die sich auf Analysenund andere Informationen beziehen, die auf Prognosen zukünftigerErgebnisse sowie Schätzungen noch nicht bezifferbarer Beträgebasieren. Diese Aussagen können sich auch auf unsere künftigenAussichten, Entwicklungen und Geschäftsstrategien beziehen. Beispielefür solche zukunftsgerichteten Aussagen sind unter anderemStellungnahmen in Bezug auf Wechselkursschwankungen, Volumenzuwachs,erhöhte Marktanteile, Aktienrendite, die Umsetzung unsererWachstumsprojekte (einschließlich LCCP), Öl- und Erdgasvorkommen,Kostenreduzierungen, unser Continuous Improvement (CI)-Programm sowieeinen Ausblick auf Unternehmensleistungen. Durch Begriffe wie"glauben", "erwarten", "beabsichtigen", "streben", "werden","planen", "könnten", "dürften", "bemühen", "prognostizieren" und"voraussagen" sowie ähnliche Ausdrücke werden solchezukunftsgerichteten Aussagen gekennzeichnet; sie sind jedoch nichtdas einzige Mittel, um derartige Aussagen kenntlich zu machen.Aufgrund ihres Wesens beinhalten zukunftsgerichtete Aussagenallgemeine und spezifische Risiken und Ungewissheiten; und es bestehtdie Gefahr, dass Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und anderezukunftsgerichtete Aussagen nicht eintreffen. Wenn eines oder mehreredieser Risiken eintreffen oder sich zugrundeliegende Annahmen alsfalsch erweisen, können unsere tatsächlichen Ergebnisse wesentlichvon den erwarteten Entwicklungen abweichen. Es sollte verstandenwerden, dass einige wichtige Faktoren dazu führen könnten, dass sichdie tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchenzukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Plänen, Zielen,Erwartungen, Schätzungen und Absichten unterscheiden können. DieseFaktoren werden ausführlicher in unserem aktuellen Geschäftsberichtauf Form 20-F vom 28. August 2018 sowie in anderen Unterlagenerläutert, die bei der US-amerikanischen Securities and ExchangeCommission eingereicht wurden. Die Liste der hierin erörtertenFaktoren ist unvollständig. Wenn Sie sich bei IhrenInvestitionsentscheidungen auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen,sollten Sie sowohl diese Faktoren als auch andere Ungewissheiten bzw.Ereignisse berücksichtigen. 