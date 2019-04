Sasol eröffnet offiziell weitere Kohlenzeche und erhält damit Arbeitsplätze

Weitere Suchergebnisse zu "Sasol":

Johannesburg (ots/PRNewswire) - Sasol hat in seiner GastprovinzMpumalanga eine weitere Zeche offiziell eröffnet, in der Kohle zuhochwertigen Kraftstoffen und chemischen Produkten in Großanlagenverarbeitet wird.Impumelelo bedeutet "Erfolg" in isiZulu und ist eine von dreiZechen von Weltklasse, die Sasol im letzten Jahrzehnt im Rahmenseines 14-Milliarden-Rand schweren Zechenersatzprogramms gebaut hat,einschließlich Tubelisha und Shondoni. Bei der Einweihung war GwedeMantashe, Minerals Resources Minister, anwesend.Mit einer Investition von 5,6 Milliarden Rand kann Impumelelo 10,5Milliarden Tonnen pro Jahr produzieren. Die Zeche beschäftigt derzeit1760 Arbeiter, wobei die meisten aus nahegelegenen Gemeinden inMpumalanga kommen."Neben dem Erhalt von 4000 Arbeitsplätzen sind die neuen Zechenwesentlich für die Sicherstellung der Kohleversorgung der SasolSecunda Synfuels Operations bis mindestens 2050", so BonganiNqwababa, Joint President und CEO von Sasol.Diese Zechen zeichnen sich aus durch die Investition intechnologisch fortschrittliche Maßnahmen, die Sasol getroffen hat, umdie Sicherheit seiner Bergarbeiter und den Umweltschutz zugewährleisten."Dazu gehören Proximity-Detection-Systeme auf unseren spurlosenelektrischen Produktionsmaschinen, die die Maschine warnen und denBetrieb anhalten, wenn sich eine Person zu weit nähert.Eine weitere technologische Sicherheitsmaßnahme besteht aus einemelektronischen LED-Blinklichtsystem, das die Sicherheitsvorkehrungenunter Tage verbessert. Dieses System lenkt die Aufmerksamkeit derBergarbeiter auf das Dach, wenn es sich bewegt. Zudem wurde in eineVielzahl von Lärmreduzierungstechnologien investiert.Das Bergbaugeschäft von Sasol, das zu seinem Upstream-Portfoliogehört, ist der drittgrößte Kohleproduzent in Südafrika mit einerProduktion von rund 40 Millionen Tonnen pro Jahr. Das Bergbaugeschäftmacht 13% der Gewinne von Sasol aus und ist ein wesentlicherBestandteil des global integrierten Chemiezweigs und derlangfristigen Nachhaltigkeit des Unternehmens.Informationen zu Sasol:Sasol ist ein weltweit tätiges integriertes Chemie- undEnergieunternehmen. Mithilfe unserer talentierten Mitarbeiterschaffen wir auf sichere und nachhaltige Weise einen überlegenen Wertfür unsere Kunden, Aktionäre und anderen Stakeholder. Wir habenausgereifte Technologien in World-Scale-Anlagen integriert, umCommodity- und Spezialchemikalien, gasförmige und flüssigeBrennstoffe sowie kohlenstoffärmeren Strom zu produzieren und zuvermarkten.Alex Anderson, Head of Group Media RelationsDurchwahl: +27 (0) 10 344 6509; Mobil: +27 (0) 71 600 9605;alex.anderson@sasol.comMatebello Motloung, Senior Specialist: Media RelationsDurchwahl: +27 (0) 10 344 9256; Mobil: +27 (0) 83 773 9457matebello.motloung@sasol.comOriginal-Content von: Sasol, übermittelt durch news aktuell