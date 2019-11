Baden-Baden (ots) - Weitere Gäste der Sendung sind u. a. die Gynäkologin Dr.Verena Breitenbach sowie der Konditor Gerhard Jenne / 30. November 2019, 23:30Uhr, SWR FernsehenZu Gast in einer neuen Ausgabe "Talk am See mit Gaby Hauptmann" sind in dieserWoche Schauspielerin Saskia Vester, Gynäkologin Dr. Verena Breitenbach, KonditorGerhard Jenne sowie Gerhard Pietsch, der an ALS erkrankt ist. Die Moderatorinspricht mit ihren Gästen über das, was den Südwesten Deutschlands bewegt. Einespannende Runde teilt ihre Erfahrungen, Meinungen und besonderen Erlebnisse mitdem Publikum. Zu sehen ist die neue Folge "Talk am See mit Gaby Hauptmann" amSamstag, 30. November, 23:30 Uhr im SWR Fernsehen. Aufgezeichnet wird dieSendung jeweils freitags, am Vortag.Saskia VesterOb Drama, Krimi oder Komödie - Schauspielerin Saskia Vester brilliert in jedemGenre und kann sich vor Rollenangeboten kaum retten. Von der Rolle ist diegebürtige Saarländerin allerdings, wenn sie an ihre chronische Flugangst denkt -und auch als Oma von drei Enkeln sieht sich der TV-Star eher als eineFehlbesetzung.Dr. Verena BreitenbachLust ist nicht nur für Junge da - trotzdem ist Sex im Alter für viele Menschennoch immer ein Tabuthema. Frauenärztin und Autorin Dr. Verena Breitenbach willÄngste und Hemmungen abbauen und sagt: "Guter Sex ist keine Frage des Alters -Sex ist ein echter Jungbrunnen." Sie weiß, was die Lust am Leben hält und, wasman beim Sex für Fortgeschrittene beachten sollte.Gerhard JenneDer Brexit nimmt kein Ende: Mitte Dezember wählen die Briten ein neues Parlamentund der vor 38 Jahren nach London ausgewanderte badische Konditor Gerhard Jennefiebert kräftig mit. Der Brexit-Gegner, der Stars wie Elton John und dasKönigshaus mit Kuchen beliefert, hofft auf ein gutes Ende. Ein solches hat erprivat in London bereits gefunden.Gerhard PietschEs begann mit Krämpfen in der Hand und es dauerte zwei qualvolle Jahre, bisÄrzte die richtige Diagnose stellten: Bereits seit 2016 ist der erfolgreicheReiter und Pferdewirt an der nicht heilbaren amyotrophischen Lateralsklerose(ALS) erkrankt. Er weiß, dass ihm nicht mehr viel Zeit bleibt und möchte ALSstärker ins Bewusstsein der Öffentlichkeit bringen - und andere Betroffeneermutigen.Sendung"Talk am See mit Gaby Hauptmann", Samstag, 30. November 2019, 23:30 Uhr, SWRFernsehen - weitere Folgen jeweils am SamstagabendInfos und weiterführende Links zur Sendung unter:http://swr.li/talk-am-see-saskia-vesterFotos unter www.ARD-foto.dePressekontakt: Grit Krüger, Telefon 07221 929 22285, grit.krueger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell