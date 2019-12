Saskia Esken für 'Umkehr' der SPD in Arbeitsmarktpolitik

BERLIN (dpa-AFX) - Saskia Esken hat in ihrer Bewerbungsrede für den SPD-Vorsitz eine Umkehr ihrer Partei in der Arbeitsmarktpolitik gefordert.



Deutschland leiste sich einen der größten Niedriglohnsektoren in Europa, sagte die 58-Jährige am Freitag beim Bundesparteitag der SPD in Berlin. Die SPD habe dazu beigetragen, dass dieser Niedriglohnsektor entstehen konnte. "Es ist Zeit, dass wir umkehren", forderte sie. "Wir waren die Partei, die Hartz IV eingeführt hat, wir sind die Partei, die Hartz IV überwindet". Das sei ein viel zu langes Kapitel gewesen. "Ich will, dass jeder Mensch von seiner Hände Arbeit leben kann." Sonst glauben die Menschen der SPD nicht mehr, dass sie im Fokus ihrer Politik stünden./bw/tam/ted/hot/DP/men