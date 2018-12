Sasken in Everest Group PEAK Matrix(TM) als Aspirant bei digitalen Services positioniert

Bengaluru, Indien (ots/PRNewswire) -Sasken im ersten Jahr der Teilnahme unter 24 DienstleisternpositioniertSasken Technologies Ltd., (BSE: 532663) (NSE: SASKEN) (vormalsSasken Communication Technologies Ltd.), ein führenderLösungsanbieter für Produkttechnik und Digitalisierung, hat heuteseine Positionierung als Aspirant im neuesten Bericht DigitalServices PEAK Matrix[TM] Assessment and Market Trends 2019: Designand Innovation to Power the Next Wave of Digital der Everest Groupbekanntgegeben. In dem Bericht werden die veränderliche Dynamik derdigitalen Servicewelt beleuchtet und Dienstleister an verschiedenenwichtigen Kriterien gemessen. In der PEAK Matrix[TM] werden nur dieklassenbesten Dienstleister in einem bestimmtenfunktionellen/vertikalen Servicebereich herausgestellt bzw.positioniert.(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/797342/PEAK_Matrix_Recognizes_Sasken.jpg )Mit einem kompletten Leistungsspektrum, das von Chip bis Kognitionreicht, will Sasken seine Kunden dabei unterstützen, sich in derdigitalen Zukunft zu behaupten - insbesondere in den SegmentenIndustrie, produzierendes Gewerbe und Transport. Rajiv C Mody,Chairman, MD & CEO von Sasken, kommentierte den Erfolg: "DieDigitalisierung ist ein extrem wichtiges Element unserer Strategie.Wir sind stets bemüht, für unsere Kunden den Geschäftswert zusteigern."Raman Sapra, Executive VP und General Manager-Digital bei Sasken,ergänzte: "Wir bei Sasken Digital arbeiten eng mit unseren Kundenzusammen, damit sie vom digitalen Wandel profitieren können. Diesgeschieht durch neue Geschäftsmodelle und operative Effizienzgewinne.Ich freue mich außerordentlich, dass uns die Everest Group in unseremersten Jahr der Teilnahme als Aspirant positioniert hat. Dies zeugtvon der starken Position, die wir uns erarbeitet haben, und demwachsenden Erfolg bei Kunden in unseren vier vertikalen Branchen."Alisha Mittal, Practice Director bei der Everest Group, sagte überden Bericht: "Während sich Unternehmen der digitalen Reifekurvenähern, rückt der Geschäftserfolg immer mehr in den Mittelpunkt. Undauch Dienstleister verfolgen bei der technologischen Aufrüstungdieses Ziel. Bei Sasken verschmelzen Leistungskompetenzen dernächsten Generation wie KI, kognitive und fortschrittliche Analytikmit gründlicher Kenntnis des produzierenden Gewerbes, um bei Kundeneinen messbaren Wandel herbeizuführen."In Rahmen dieses Berichts hat die Everest Group ihreKlassifizierung von 24 Dienstleistern in der Everest Group PEAKMatrix[TM] für digitale Services aktualisiert: Jetzt gibt es Leader,Major Contender und Aspirant. Dabei werden digitale Dienstleisteranhand ihres absoluten Markterfolgs und Leistungsvermögens einerobjektiven, datenfokussierten und vergleichenden Bewertungunterzogen.Informationen zu Sasken: Einzelheiten finden Sie unterhttp://www.sasken.comInformationen zur Everest Group: Einzelheiten finden Sie unterhttp://www.everestgrp.comPressekontakt:Sasken:Jayshri.Goswami@bm.comGeschäftskontakt Sasken:Manish.Mehrotra@sasken.comOriginal-Content von: Sasken Technologies Ltd., übermittelt durch news aktuell