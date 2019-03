Sasha: Tim Mälzer wird Patenonkel seines Sohnes (FOTO)

Finanztrends Video zu



Hamburg (ots) -Im November kam sein Sohn zur Welt, jetzt spricht Musiker Sasha,47, über sein neues Leben als Vater. "Manchmal sitzen wir wie zweiIdioten stundenlang vor diesem Kind und gucken es an", sagt derMusiker diese Woche in GALA (Heft 13/2019, ab morgen im Handel). Erund seine Frau Julia, 39, teilen sich die Aufgaben: "Ich kann superwickeln! Er beschwert sich da nie", so Sasha.Patenonkel wird neben Julias jüngster Schwester TV-Koch TimMälzer: Sasha zu GALA: "Er hat sich mit am meisten gefreut, dass wirein Baby bekommen. Sollte uns mal etwas passieren, würden sich diebeiden um unseren Sohn kümmern. Wir haben auch sehr früh einTestament geschrieben. Wir reisen sehr viel und haben in den letztendrei Jahren tragischerweise einige Freunde verloren."Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichungfrei.Pressekontakt:GALAPR / KommunikationFrauke MeierGruner + Jahr GmbHTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980E-Mail: meier.frauke@guj.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuell