Sascha Molina neuer NDR Produktionsdirektor

Hamburg (ots) - Sascha Molina wird neuer Produktionsdirektor desNDR. Der NDR Verwaltungsrat hat am Freitag, 21. September, in Hamburgdem entsprechenden Vorschlag von Intendant Lutz Marmor zugestimmt.Sascha Molina folgt damit auf Dr. Michael Rombach - der derzeitigeNDR Produktionsdirektor wechselt zum 1. Januar 2019 in gleicherFunktion zum ZDF.NDR Intendant Lutz Marmor: "Sascha Molina ist mit dem NDR bestensvertraut. Vor mehr als fünfundzwanzig Jahren kam er alsAuszubildender zum Norddeutschen Rundfunk, inzwischen leitet er eineHauptabteilung der Produktionsdirektion. In dieser Funktion hatSascha Molina tiefgreifende Veränderungsprozesse verantwortet und siegemeinsam mit seinen Kolleginnen und Kollegen hervorragend umgesetzt.Zu seinen Aufgaben als Produktionsdirektor wird es unter anderemgehören, die Projekte in der Produktionsdirektion im Rahmen desARD-Strukturprozesses zu steuern. Ich bin mir sicher, dass er durchseine große Fachkenntnis und seine ausgewiesenenManagement-Fähigkeiten bestens für die neue Aufgabe geeignet ist."Ulf Birch, Vorsitzender des Verwaltungsrats: "Mit Sascha Molinahat der NDR einen neuen Produktionsdirektor gefunden, der seinenBereich von der Pike auf kennt. Gerade das hat uns überzeugt.Zugleich zeigt der Karriereweg von Sascha Molina, dass der NDR einattraktiver Arbeitgeber ist und auf die Förderung vonMitarbeiterinnen und Mitarbeitern großen Wert legt. DieProduktionsdirektion ist mit rund 1400 fest Angestellten die größteDirektion im NDR."Sascha Molina (48), gebürtig aus Eckernförde, wurde beim NDR von1992 bis 1996 zum Kommunikationselektroniker ausgebildet mit derZusatzqualifikation Medienproduktion Bild und Ton. Anschließendstudierte Molina an der Fachhochschule Hamburg Medienbetriebstechnikund schloss als Diplom-Ingenieur ab. Zurück beim NDR, arbeitete er u.a. als Betriebsingenieur in der Abteilung Kamera und Bild und alsGehobener Produktionsingenieur in der Abteilung Aufzeichnung undBearbeitung Fernsehen. 2007 übernahm er die Leitung dieser Abteilung,2015 wurde er in der Produktionsdirektion Chef der HauptabteilungInformations-, Medien- und Verbreitungstechnik.Der Verwaltungsrat beschäftigte sich in seiner Sitzung zudem mitdem Gleichstellungsbericht 2017. Danach ist der Frauenanteil beifesten und freien Mitarbeitern im NDR ausgeglichen. InLeitungspositionen ist der Frauenanteil in den vergangenen fünfJahren um 10 Prozentpunkte gestiegen und beträgt jetzt 38 Prozent. Zuden vielfältigen Maßnahmen des NDR für die Vereinbarkeit von Familie,Lebensentwürfen und Beruf kam im vergangenen Jahr die Kooperation miteinem externen Familienservice hinzu, der die Mitarbeiterinnen undMitarbeiter u. a. bei Fragen der Kinderbetreuung und Pflegeunterstützen soll.Ulf Birch: "Um eine wirkliche Gleichstellung zu erreichen, sindviele Schritte notwendig. Der NDR ist auf einem guten Weg undarbeitet kontinuierlich daran, sein langfristiges Ziel zu erreichen:einen Frauenanteil von 50 Prozent auf allen Hierarchieebenen. Dasunterstützen wir als Verwaltungsrat ganz entschieden."