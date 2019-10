Frankfurt am Main (ots) - Der Gewinner des Deutschen Buchpreises2019 ist Sasa Stanisic. Er erhält die Auszeichnung für seinen Roman"Herkunft" (Luchterhand)Die Begründung der Jury:"Sasa Stanisic ist ein so guter Erzähler, dass er sogar demErzählen misstraut. Unter jedem Satz dieses Romans wartet dieunverfügbare Herkunft, die gleichzeitig der Antrieb des Erzählensist. Verfügbar wird sie nur als Fragment, als Fiktion und als Spielmit den Möglichkeiten der Geschichte. Der Autor adelt die Leser mitseiner großen Phantasie und entlässt sie aus den Konventionen derChronologie, des Realismus und der formalen Eindeutigkeit. 'DasZögern hat noch nie eine gute Geschichte erzählt', lässt er seineIch-Figur sagen. Mit viel Witz setzt er den Narrativen derGeschichtsklitterer seine eigenen Geschichten entgegen. 'Herkunft'zeichnet das Bild einer Gegenwart, die sich immer wieder neu erzählt.Ein 'Selbstporträt mit Ahnen' wird so zum Roman eines Europas derLebenswege."Der Jury für den Deutschen Buchpreis 2019 gehören an:Petra Hartlieb (Hartliebs Bücher, Wien), Hauke Hückstädt(Literaturhaus Frankfurt am Main), Björn Lauer (HugendubelFrankfurt), Jörg Magenau (freier Literaturkritiker), Alf Mentzer(Hessischer Rundfunk), Daniela Strigl (Literaturwissenschaftlerin)und Margarete von Schwarzkopf (Autorin und Literaturkritikerin).Für die Auszeichnung waren außerdem nominiert:Raphaela Edelbauer, "Das flüssige Land" (Klett-Cotta), Miku SophieKühmel, "Kintsugi" (S. Fischer), Tonio Schachinger, "Nicht wie ihr"(Kremayr & Scheriau), Norbert Scheuer, "Winterbienen" (C.H.Beck) undJackie Thomae, "Brüder" (Hanser Berlin).Mit dem Deutschen Buchpreis 2019 zeichnet die Stiftung Buchkulturund Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels zumAuftakt der Frankfurter Buchmesse den deutschsprachigen Roman desJahres aus. Förderer des Deutschen Buchpreises ist die Deutsche BankStiftung, weitere Partner sind die Frankfurter Buchmesse und dieStadt Frankfurt am Main. Die Deutsche Welle unterstützt den DeutschenBuchpreis bei der Medienarbeit im In- und Ausland.www.deutscher-buchpreis.de.Ein Pressefoto des Preisträgers ist ab ca. 20:30 Uhr unterwww.boersenverein.de/pressefotos abrufbar.Kontakt für die Medien:Börsenverein des Deutschen Buchhandels e.V.Thomas Koch, Leiter Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitTelefon +49 (0) 69 1306-293, E-Mail: t.koch@boev.deCathrin Mund, PR-ManagerinTelefon +49 (0) 69 1306-292, kultE-Mail: mund@boev.deOriginal-Content von: Börsenverein des Deutschen Buchhandels, übermittelt durch news aktuell