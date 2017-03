Sartorius will Geschäft durch Übernahme in den USA stärken

Weitere Suchergebnisse zu "Sartorius Vz":

GÖTTINGEN (dpa-AFX) - Der Labor- und Pharmazulieferer Sartorius erweitert mit einem Zukauf in den USA sein Laborgeschäft.



Für 320 Millionen US-Dollar in bar wollen die Deutschen den US-Spezialisten Essen BioScience schlucken, wie Sartorius am Freitag in Göttingen mitteilte. Stimmen die Kartellbehörden zu, soll die Transaktion bis Ende des ersten Quartals 2017 vollzogen werden. Nach Abschluss der Transaktion will Sartorius die Finanzziele für 2017 aktualisieren.

Essen BioScience entwickelt und vermarktet Zellanalytik-Systeme für die Arzneimittelforschung. Mit etwa 150 Mitarbeitern dürfte die Gesellschaft im laufenden Jahr den Angaben zufolge voraussichtlich rund 60 Millionen Dollar umsetzen. Essen BioScience mit Sitz in Ann Arbor (Michigan) verfüge über Vertriebsgesellschaften in Großbritannien und Japan./jha/stb