Sartorius peilt nach unerwartet gutem zweiten Quartal höheren Jahresumsatz an

GÖTTINGEN (dpa-AFX) - Der Pharma- und Laborausrüster Sartorius hat mit einem unerwartet starken zweiten Quartal den ernüchternden Jahresstart wieder ausgebügelt.



Vor allem der Bereich Bioprocess Solutions, in dem der Konzern Produkte für die Herstellung von Biopharmazeutika anbietet, lief besser als vom Unternehmen gedacht. Der Vorstand hob daher die Umsatzziele für den Bereich und den Gesamtkonzern an. Im Gesamtjahr soll der Umsatz nun um etwa 12 bis 15 Prozent klettern, wie der Konzern am Dienstag in Göttingen mitteilte. Zuvor hatte Sartorius noch eine Steigerung um etwa 9 bis 12 Prozent angepeilt.

Im ersten Halbjahr konnte Sartorius seine Erlöse um 8 Prozent auf knapp 759 Millionen Euro steigern, das war noch etwas mehr, als Analysten erwartet hatten.

Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) erhöhte sich um knapp 10 Prozent auf rund 190 Millionen Euro, auch hier hatten Experten etwas weniger auf dem Zettel. Als bereinigter Gewinn blieben knapp 80 Millionen hängen, nach rund 70 Millionen Euro in den ersten sechs Monaten des Vorjahres./tav/jha/