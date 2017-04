Sartorius nimmt sich 2017 mehr vor - Höhere Ziele dank Zukäufen

Weitere Suchergebnisse zu "Sartorius Vz":

GÖTTINGEN (dpa-AFX) - Der Labor- und Pharmazulieferer Sartorius hat angesichts zweier Übernahmen seine Ziele für das laufende Jahr nach oben geschraubt.



Für 2017 rechne der Vorstand nun mit einem Umsatzplus zwischen 12 und 16 Prozent, nach zuvor angepeilten 8 bis 12 Prozent, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Die Marge, bemessen am Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA), solle nun gegenüber dem Vorjahreswert von 25 Prozent vom Umsatz etwas mehr als den bisher erwarteten halben Prozentpunkt zulegen. Neben dem erfolgreichen Abschluss der Übernahme des US-Spezialisten Essen BioScience kündigte Sartorius am Montag einen neuen Zukauf in Schweden für 72,5 Millionen US-Dollar an. Die Aktie legte beim Handelshaus Lang & Schwarz vorbörslich zu./stb/fbr