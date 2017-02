Sartorius findet neuen Finanzchef - Dividende steigt

Weitere Suchergebnisse zu "Sartorius Vz":

GÖTTINGEN (dpa-AFX) - Der Labor- und Pharmazulieferer Sartorius beruft einen neuen Finanzchef und hebt die Dividende an.



Der 41-jährige Rainer Lehmann werde am 1. März den Posten des Finanzvorstands antreten, teilte Sartorius am Dienstag in Göttingen mit. Der bisherige Amtsinhaber Jörg Pfirrmann hatte im Herbst angekündigt, dass er seinen Vertrag nicht verlängern will. Nun werde er sein Vorstandsmandat Ende Februar niederlegen. Der künftige Finanzchef Lehmann arbeitet seit 1999 bei Sartorius und verantwortet im Konzern seit 2016 den Bereich Geschäftsprozesse.

Den Aktionären des Unternehmens winkt nach einem Gewinnsprung im vergangenen Jahr unterdessen eine deutlich höhere Dividende. Für die Vorzugsaktien soll sie von um den im Juni 2016 durchgeführten Aktiensplit angepassten 38 auf 46 Cent und für die Stammaktien von 37 auf 45 Cent steigen./stw/he