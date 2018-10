Sartorius bestätigt Jahresziel - Schwächere Nachfrage in der Laborausrüstung

Weitere Suchergebnisse zu "Sartorius Vz":

GÖTTINGEN (dpa-AFX) - Der Pharma- und Laborausrüster Sartorius bleibt trotz einer schwächer als erwarteten Nachfrage im kleineren Unternehmensteil für Laborausrüstung im dritten Quartal optimistisch für das Gesamtjahr.



Die Zuwächse im Bioprozess-Geschäft, in dem der Konzern Produkte für die Herstellung von Biopharmazeutika anbietet, habe diesen Effekt weitgehend kompensiert, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Dienstag in Göttingen mit. Die erst jüngst angehobene Prognose für 2018 bestätigte der Konzern. Demnach soll der Umsatz um etwa 12 bis 15 Prozent klettern.

In den ersten neun Monaten steigerte Sartorius seine Erlöse um 10,9 Prozent auf 1,15 Milliarden Euro. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) erhöhte sich um 15 Prozent auf 294,2 Millionen Euro. Als bereinigter Gewinn blieben 126,3 Millionen Euro hängen, nach 103,7 Millionen ein Jahr zuvor./mne/jha/