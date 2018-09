Sartorius: Wie steht der Markt zu den neuen Plänen?

Weitere Suchergebnisse zu "Sartorius":

Für den Pharma- und Laborzulieferer Sartorius lief es im bisherigen Jahresverlauf sehr gut. Die Aktie konnte sich von rund 80 Euro zum Jahresanfang auf zeitweise 160 Euro verdoppeln. Was auch mit der regen Übernahmetätigkeit des Unternehmens zu tun hatte. Allerdings scheint man nun in eine Ruhephase einzutreten. Begründet wird dies auch damit, dass die Preisniveaus bei potentiellen Übernahmezielen in den vergangenen

Ein Beitrag von Carsten Müller.