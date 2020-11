Sartorius – Die Party beginnt!

Weitere Suchergebnisse zu "Sartorius":

Heute herrscht Hochstimmung bei Sartorius-Aktionären. So schießt die Aktie um rund sechs Prozent nach vorne. Nach diesem Anstieg kostet das Papier nun 384,80 EUR. Ist das bloß ein Ablenkungsmanöver der Bären oder sind sie wirklich geschlagen?

Dieser Tagesgewinn sorgen für Freudensprünge bei den Bullen. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie wieder an einen wichtigen Bremsbereich heran. Immerhin errechnet sich bis zu den wichtigen Monatshochs nur noch ein Abstand von rund acht Prozent. Dieses Hoch verläuft bei 416,80 EUR. Die Spannung ist also förmlich zu greifen.

Anleger, die eher langfristig agieren, bekommen Rückenwind vom gleitenden Durchschnitt 200. Denn dieser Indikator gibt mit einem aktuellen Wert von 336,85 EUR komplett grünes Licht. Damit gewinnen die Trends durch den heutigen Tag abermals kräftig an Fahrt.

