Sartorius – Die Party beginnt!

Sartorius legt heute einen Traumstart hin. Immerhin steht für die Aktie ein Plus von rund fünf Prozent auf der Anzeigetafel. Damit verteuert sich das Papier auf nun 386,80 EUR. Startet dadurch jetzt eine neue Rallye?

Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Kursgewinns

Aus Sicht der Technischen Analyse hat sich Stimmung nun deutlich verbessert. Dieses Plus bringt die Aktie nämlich näher an eine charttechnische Hürde heran. Es reicht mittlerweile ein weiterer Anstieg von rund drei Prozent, um neue Monatshochs zu erklimmen. Bis heute markieren 396,60 EUR dieses Hoch. So viel Spannung erleben wir sonst nur in Ausnahmesituationen.

Werfen wir einen Blick auf den Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage, können sich Langfrist-Anleger ein Lächeln nicht verkneifen. Aus diesem Blickwinkel ist nämlich eine weitere Rallye wahrscheinlich, weil der Indikator bei 323,87 EUR steht. Die Wahrscheinlichkeit für steigende Kurse ist in Aufwärtstrends nun einmal höher, was die letzten Stunden eindrucksvoll beweisen.

Fazit: Sind das bei Sartorius jetzt Kaufkurse oder geht es weiter runter?