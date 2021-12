Sartorius Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Weitere Suchergebnisse zu "Sartorius":

Für die Aktie Sartorius aus dem Segment "Gesundheitsausrüstung" wird an der heimatlichen Börse Xetra am 18.12.2021, 01:00 Uhr, ein Kurs von 566 EUR geführt.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Sartorius entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Sartorius erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 57,09 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche sind im Durchschnitt um 16,55 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +40,54 Prozent im Branchenvergleich für Sartorius bedeutet. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 10,44 Prozent im letzten Jahr. Sartorius lag 46,65 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 116,9 ist die Aktie von Sartorius auf Basis der heutigen Notierungen 16 Prozent höher als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" (101,03) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Sell".

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Sartorius investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0,12 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör einen geringeren Ertrag in Höhe von 2,2 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

