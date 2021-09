Sartorius-Aktie: Die Lage der Bullen ist weiterhin kritisch

Weitere Suchergebnisse zu "Sartorius":

Bis Anfang September vollzog die Sartorius-Aktie eine beeindruckende Rallye. Sie stieg dabei bis zum 8. September auf ein Hoch bei 599,60 Euro an. Es leitete eine Korrektur ein, die allerdings nicht bis an den 50-Tagedurchschnitt heranreichte. Den Bullen gelang es anschließend allerdings auch nicht, diese Schwäche der Bären zu nutzen. Sie initiierten zwar einen neuen Anstieg, dieser endete aber am ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung