Sartorius-Aktie: Kaufen, Halten oder Verkaufen?

Die Sartorius-Aktie hat ihre vorübergehende Schwächephase überwunden. Nach Erreichen eines neuen Allzeithochs bei 502 Euro setzte in der zweiten Februarhälfte eine Korrekturbewegung ein, die den Kurs Anfang März im Tief bis auf 387,40 Euro absinken ließ, ehe im Bereich der 400-Euro-Marke eine Kursstabilisierung gelang. In dieser Woche hob der Pharma- und Laborzulieferer seine Jahresprognose an und verhalf der Aktie damit zu ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



