Sartorius Aktie: Hier gibt es bald was für lau!

Weitere Suchergebnisse zu "Sartorius":

In gut zehn Monaten soll in Göttingen ein mehrstöckiges Kunsthaus entstehen, in dem insbesondere zeitgenössische Kunst mit internationaler Ausrichtung ausgestellt werden soll. Jetzt hat auch der Göttinger Pharmazulieferer Sartorius seine Beteiligung an dem Projekt angekündigt.

Wie es kürzlich in einer Pressemitteilung hieß, werde man dem neuen Kunsthaus mit einem speziellen Sponsoring unter die Arme greifen. So will Sartorius die Tickets finanzieren, damit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung