Sarrazin fordert Kühnert zu Kandidatur um SPD-Vorsitz auf

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - In der Frage nach der neuen SPD-Spitze hat Thilo Sarrazin den Vorsitzenden der Jusos, Kevin Kühnert, zu einer Kandidatur aufgefordert. Sarrazin, der als Partei-rechter gilt, sagte zu "Bild" (Samstagausgabe): "Wenn die Linken schon die komplette Machtübernahme in der SPD anstreben, dann sollen sie gefälligst mit ihrer ersten Garnitur antreten und die Partei nicht mit drittklassige Kandidaten behelligen. Kevin Kühnert hat beim letzten Parteitag so flammend gegen Große Koalition und Hartz-IV-Reformen gewettert - nun sollte er auch den Mut haben, seine Thesen als Spitzenkandidiat zu vertreten."

Bisher gelten Parteivize Ralf Stegner und Gesundheits-Experte Karl Lauterbach als prominenteste Vertreter des linken Parteiflügels.

