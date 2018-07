Sareum: Kann das wirklich sein?

An der Heimatbörse Xetra London notiert Sareum per 23.07.2018 bei 0,85 GBP. Sareum zählt zu "Arzneimittel".In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Sareum auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sareum liegt bei einem Wert von 64,81. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Health Care Facilities & Svcs" (KGV von 57,58) über dem Durschschnitt (ca. 13 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Sareum damit überbewertet und erhält folglich eine "Sell"-Bewertung auf dieser Stufe.

