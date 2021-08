Sardinien - Waldbrände und Covid verunsichern Urlauber

Oristano/Sardinien (ots) - Sardinien und die Schlagzeilen zu verheerenden Bränden auf der Mittelmeerinsel beherrschen derzeit die Reisepresse. Heimische Tourismusbetriebe befürchten jetzt nach den Covid Beschränkungen die nächste Stornierungswelle. Dabei ist die Lage in den beliebten Tourismusgebieten sicher.Buschbrände haben sich Ende Juli auf Sardinien ausgebreitet. Mittlerweile sind die Brände gelöscht. Die Feuerwehren vor Ort berichten, dass es sich bei den 100 Feuern um gelegte Brände handelt. Aktuell wird nun intensiv nach den Brandstiftern gefahndet. Seitdem wurden die Kontrollen der Forstbehörden massiv erhöht. Hunderte von Männern kontrollieren das freie Land, weshalb es zu keinen weiteren Bränden gekommen ist.Tourismusorte sollen Medienberichten zufolge katastrophal betroffen sein. So, wie die Situation in den Medien dargestellt wird, ist sie laut Andreas Kröll vom Reisebüro Christophorus nicht. “Die aktuellen Katastrophenmeldungen sind übertrieben. Aus sicheren Quellen von Partnern auf Sardinien wissen wir, dass zu keiner Zeit Gefahr für die Touristenzentren bestand.”, berichtet der Geschäftsführer von Christophorus Reisen.Solidarität und NachbarschaftshilfeSolidarität hat auf Sardinien eine lange Tradition und nennt sich “Sa Paradura”. Durch die Brände haben viele Bauern ihr Vieh verloren. Nun macht sich eine Welle der Solidarität breit, in dem sich die Bauern gegenseitig unterstützen. Verschonte Bauern helfen den Betroffenen, indem sie ihre Tiere spenden.Erschwerte Urlaubsplanung aufgrund UnsicherheitenBei der Urlaubsplanung bestehen durch wechselnde Covid-Reisebestimmungen zusätzlich Unsicherheiten. Es ist nicht absehbar, wie sich die Situation in naher Zukunft auf die internationale Reisebranche auswirken wird. Fernreisen in exotischere Länder rücken wortwörtlich in die Ferne.Um trotzdem nicht auf Urlaubsträume verzichten zu müssen, punkten näher gelegene Reiseziele in Europa, wie dem Mittelmeer. Sardinien besticht hier mit einer kurzen Anreise und einem Zauber, vergleichbar mit der Karibik. Traumhafte Sandstrände, türkisblaues Meer, charmante Städte und die italienische Küche versprechen einen gelungenen wie sorgenfreien Urlaub.Traumurlaub auf Sardinien mit der richtigen VorbereitungSardinien (https://www.christophorus.at/sardinien/) gilt unter Kennern als wahres Paradies für Sonnenanbeter und Aktivurlauber. “Sardinien hat einen ganz besonderen Flair! Smaragdgrüne Buchten und weiße Sandstrände, dazu malerische Städte - ein wahrer Geheimtipp!” weiß Andreas Kröll als Sardinien-Experte. Für einen sicheren Urlaub ist es empfehlenswert über einen erfahrenen Reiseveranstalter zu buchen. Dieser kennt die Gegebenheiten vor Ort und ist auf dem aktuellsten Stand.Christophorus Reisen ist seit 28 Jahren auf Sardinien spezialisiert. Die zweitgrößte Insel im Mittelmeer ist bequem innerhalb von 2 Stunden aus per Flugzeug zu erreichen. Die Abflüge von Innsbruck werden bis 12.09.2021 garantiert durchgeführt. Weitere Informationen dazu auf der Website von Christophorus Reisen: https://www.christophorus.at/.Sardinien - Sicherer Urlaub im Mittelmeer Informationen & Angebote (https://www.christophorus.at/sardinien/)Pressekontakt:Christophorus Reisen ist ein mittelständisches Tiroler Unternehmen im Besitz der Familie Kröll. Der Schwerpunkt der Geschäfte liegt im Reisebereich. Diese werden vom Firmensitz im Zillertal aus geleitet und finden in ganz Europa statt. Als Flugreiseveranstalter hat sich das Reisebüro auf Sardinien spezialisiert. An 11 Tiroler Standorten agiert Christophorus im Incoming wie Outgoing.CHRISTOPHORUS REISEVERANSTALTUNGS GmbHEckartau 2 | 6290 Mayrhofen | ÖsterreichFrau Elisabeth Koglerelisabeth.kogler@christophorus.athttps://www.christophorus.at/+43 5285 6060Original-Content von: DOPAMIN Marketing GmbH, übermittelt durch news aktuell