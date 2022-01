Saramonic Blink900: Das 2,4 GHz Dual-Channel Wireless Mikrofonsystem setzt neue Branchenstandards

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -Saramonic (https://www.saramonic.com/) hat offiziell sein brandneues drahtloses Mikrofon vorgestellt: Das drahtlose 2,4-GHz-Zweikanal-Mikrofonsystem Blink900 (https://www.saramonic.com/product/blink900-b2/) hat das Potenzial, die Branche grundlegend zu verändern.Besondere Features des Saramonic Blink900Das mit der neuen DSP-Technologie ausgestattete Blink900 liefert einen unglaublich kristallklaren Klang mit einer ultraniedrigen Latenzzeit von 6 ms bei einer Entfernung von bis zu 200 m.Das System ist mit zwei Kanälen ausgestattet und bietet den Anwendern mehr Aufnahmelösungen: Sie können einen oder zwei Sender verwenden und zwischen Mono- oder Stereomodus wählen, und so jeden Kanal separat aufnehmen. Das gibt ihnen ultimative Flexibilität bei der Postproduktion.Das System verfügt über einen beeindruckenden LCD-Farbbildschirm, der mit einem Lichtsensor ausgestattet ist, so dass die Helligkeit des Bildschirms sich automatisch den Veränderungen in der Umgebung anpasst. Benutzer haben dadurch immer ein erstaunlich klares Seherlebnis, können aber ebenfalls die Helligkeit manuell auf 10 verschiedene Stufen einstellen.Das mitgelieferte Zubehör macht das System zu einer Komplettlösung für verschiedene Anwendungsszenarien wie Vlogging, Streaming, Podcasting, Interviews, Online-Unterricht und vieles mehr. Mit den verschiedenen Kabeln, die im Paket enthalten sind, kann Blink900 an Kameras, Smartphones, Tablets, Computer und andere Geräte angeschlossen werden.Funktionen, die die Audioaufnahme deutlich verbessernAkkulaufzeit: Der wiederaufladbare Lithium-Ionen-Akku ermöglicht eine Akkulaufzeit von bis zu 6 Stunden für Sender und Empfänger, und die Ladebox bietet eine dreimalige Aufladung für 18 Stunden Nutzung.Flexible Verstärkungsregelung: Mit der 0-6 Verstärkungseinstellung können Sie den Pegel präzis auf Ihre Geräte abstimmen. Die „Auto Gain"-Funktion von Blink900 kann Ihnen helfen, das Ausgangssignal des erfassten Tons zu normalisieren.Hochwertiges Zubehör: Das im Lieferumfang enthaltene Ansteckmikrofon SR-DK3G mit Kugelcharakteristik sorgt genau wie das eingebaute Mikrofon des Senders für kristallklaren Klang.Weitere Informationen über das Saramonic Blink900 finden Sie hier (https://www.saramonic.com/product/blink900-b2/).Informationen zu SaramonicSaramonic ist ein Anbieter einer breite Palette an hochwertigen Mikrofonen und Audiogeräten für Kameras, Smartphones, Tablets und andere Geräten und ist für seine Kreativität und Innovationsstärke bekannt. Saramonic entwickelt unablässig innovative und kreative Produkte, die dafür sorgen, dass Videofilmer und Content-Ersteller aller Art - vom Amateur bis zum Profi - bei der Produktion von Inhalten auf eine optimale Tonqualität zählen können.info@saramonic.comKontakt:Diana WuVertriebsdirektorinfo@saramonic.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1719537/Blink900_Dual_channel_2_4GHz_Wireless_Microphone_System.jpgOriginal-Content von: Saramonic, übermittelt durch news aktuell