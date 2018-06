Hamburg (ots) - Sie kennt ihn erst ein halbes Jahr. Aber Roberto(30) ist der Richtige, da ist sich Sängerin Sarah Lombardi (25)sicher. Einziges Problem: Er lebt im 500 Kilometer entfernten Berlin,sie in Köln. Im exklusiven Closer-Interview (EVT. 20.6.) sprichtSarah über gemeinsame Zukunftspläne."Er hat überwiegend nur an den Wochenenden Zeit, nach Köln zukommen", berichtet Sarah. "Und ich bin ja auch immer viel unterwegs -vor allem an den Tagen, wenn er frei hat." Deswegen ist er in denvergangenen Monaten oft vorbei gekommen. "Wenn es Termine in Berlinwaren, haben wir uns gefreut, dass wir uns sehen können." Ein Umzugnach Berlin kommt für Sarah aber nicht infrage - auch wegen ihresgemeinsamen Sohns Alessio mit Ex Pietro Lombardi. "Das Rheinland istmeine Heimat. Alessios Papa Pietro und meine Familie leben hier. UndAlessio hat ab August auch schon einen Kindergartenplatz hier.Weggehen ist daher überhaupt keine Option für mich." Doch Sarah istklar: "Auf Dauer sind die Pendelei und die Fernbeziehung natürlichnichts, was uns rundum glücklich macht. Deshalb würde es mich freuen,wenn Roberto zu uns nach Köln ziehen würde. So ein großer Schrittmuss natürlich gut überlegt sein und ist nichts, was man übers Kniebricht. Aber ich freue mich, dass Roberto grundsätzlich bereit füreinen Umzug wäre.""Wir beide haben das Gefühl, als würden wir uns schon weitauslänger kennen als ein halbes Jahr", beteuert Sarah. Doch ob sie schonbereit sind, in eine gemeinsame Wohnung zu ziehen? "Das besprechenwir in Ruhe", so die Sängerin.Hinweis an die Redaktionen:Der vollständige Bericht erscheint in der aktuellen Ausgabe vonCloser (Nr. 26/2018, EVT 20.6.). Auszüge sind bei Nennung der QuelleCloser zur Veröffentlichung frei. Für Rückfragen wenden Sie sichbitte an die Redaktion Closer, Angela Meier-Jakobsen, Telefon:040/3019-2550.Die Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuserweltweit. Über 700 Zeitschriften, mehr als 400 digitale Produkte undüber 100 Radio- und TV-Sender erreichen Millionen Menschen rund umden Globus. Darüber hinaus gehören Druckereien, Post-, Vertriebs- undVermarktungsdienstleistungen zum Unternehmensportfolio. Mit ihrerglobalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihreLeidenschaft für Menschen und Marken. Der Claim "We think popular."verdeutlicht das Selbstverständnis der Bauer Media Group als Hauspopulärer Medien und schafft Inspiration und Motivation für die rund11.500 Mitarbeiter in 17 Ländern.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGUnternehmenskommunikationNatja RieberT +49 40 30 19 10 88natja.rieber@bauermedia.comwww.bauermediagroup.comhttps://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, Closer, übermittelt durch news aktuell