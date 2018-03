Unterföhring (ots) -12. März 2018. Sarah Lombardi hat das Backfieber voll gepackt -und der Kampfgeist: "Mein Ehrgeiz steigt immer mehr. Natürlich möchteich jetzt auch ans Ziel." Bisher konnte die Pop-Sängerin viel Lob fürihre Kreationen von der Fach-Jury einheimsen, aber ob sie im Finalevon "Das große Promibacken" am Mittwoch, 14. März 2018 um 20:15 Uhrin SAT.1 die Nerven bewahren kann? Immerhin tritt sie gegen zweierfahrene Sportler an. Die Olympiasieger Anni Friesinger und JuliusBrink wirken zumindest noch ganz entspannt. Und auch SchauspielerManuel Cortez gibt sich locker: "Jetzt ist es nicht mehr aufzuhalten- was passiert, passiert", orakelt er. Doch wer löst die letzten dreikniffligen Backaufgaben am besten, gewinnt 10.000 Euro für einenguten Zweck und darf sich "Deutschlands bester prominenterHobbybäcker 2018" nennen? Gleich in der ersten Runde sollen dieFinalisten acht Petit Fours mit zwei verschiedenen Glasuren zaubern -und das in nur zwei Stunden...Mehr Infos zu den Prominenten, Moderatorin Enie van de Meiklokjesund den Juroren finden Sie auf der SAT.1-Presselounge:http://presse.sat1.de/Backen_Promi_SpezialBei Fragen:ProSiebenSat.1 Deutschland TV GmbH Kommunikation/PR Factual &Sports Dagmar Christadler Tel. +49 [89] 9507-1185Dagmar.Christadler@ProSiebenSat1.com www.presse.sat1.deBildredaktion:Clarissa Schreiner Telefon +49/89/9507-1191Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell