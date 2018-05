Hamburg (ots) - Es ist die Schattenseite des Lebens in derÖffentlichkeit: Ein Stalker belästigt Sarah Lombardi (25). Exklusivin CLOSER (EVT 02.05.) erzählt die Sängerin, wie sie mit derSituation umgeht."Ich habe einen Stalker. Er belästigt mich schon seit vielenJahren", sagt Sarah. "Schon als ich noch mit Pietro zusammen war. Ichhabe schon öfter professionellen Rat gesucht. Aber was soll ich großmachen?" Das gemeinsame Haus, das sie und Pietro (25) während ihrerEhe gemeinsam bauten, kaufte sie nach der Trennung vor zwei Jahrenauf. Ursprünglich wollte sie hier mit ihrem gemeinsamen Sohn Alessiowohnen. Doch stattdessen zog sie weg, ins Kölner Umland. Noch heutewird der Mann, um die 40 Jahre alt, fast täglich am Haus derLombardis gesehen. Er soll selbst die Post aus dem Briefkasten holenund sie öffnen. Nun wohnt die meiste Zeit ihr Bruder in dem Haus,Sarah besucht ihr früheres Heim nur noch ungern. Aber: "Ich lasse mirnichts gefallen und wehre mich", bestimmt die Sängerin. Über ihrenStalker sagt sie: "Solche Menschen tun mir leid, und er brauchtbestimmt professionelle Hilfe. Ich möchte deswegen auch nichtunbedingt die Polizei einschalten, weil es bis jetzt keine schlimmenÜbergriffe gab."Psychologe und Stalking-Experte Sebastian Bartoschek (38) sagtdazu: "Sarah nimmt die Sache ernst, will sich nicht einschränkenlassen - das macht sie richtig. Aber sie muss klare Grenzen setzen.Die Polizei nimmt solche Dinge immer sehr ernst, und meist ist nacheinem Einsatz der Beamten auch Schluss."Hinweis an die Redaktionen:Der vollständige Bericht erscheint in der aktuellen Ausgabe vonCLOSER (Nr. 19/2018, EVT 02.05.). Auszüge sind bei Nennung der QuelleCLOSER zur Veröffentlichung frei. Für Rückfragen wenden Sie sichbitte an die Redaktion CLOSER, Angela Meier-Jakobsen, Telefon:040/3019-2550.Die Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuserweltweit. Über 600 Zeitschriften, mehr als 400 digitale Produkte undüber 100 Radio- und TV-Sender erreichen Millionen Menschen rund umden Globus. Darüber hinaus gehören Druckereien, Post-, Vertriebs- undVermarktungsdienstleistungen zum Unternehmensportfolio. Mit ihrerglobalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihreLeidenschaft für Menschen und Marken. Der Claim "We think popular."verdeutlicht das Selbstverständnis der Bauer Media Group als Hauspopulärer Medien und schafft Inspiration und Motivation für die rund11.500 Mitarbeiter in 20 Ländern.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGUnternehmenskommunikationNatja RieberT +49 40 30 19 10 88natja.rieber@bauermedia.comwww.bauermediagroup.comhttps://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, Closer, übermittelt durch news aktuell