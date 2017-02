Hamburg (ots) - Es ist ihr erster musikalischer Auftritt seit demTrennungsdrama und dem Ehe-Aus. In InTouch (EVT 16.02.) spricht SarahLombardi (24) exklusiv über ihre Gefühle nach diesem emotionalenAbend.InTouch begleitete die Sängerin exklusiv bei ihrem erstenGesangs-Auftritt nach dem Liebes-Aus vor 2000 begeisterten Fans imnordbayerischen Niederlauer. "Ich hatte beinahe vergessen, was es fürein tolles Gefühl sein kann, auf der Bühne zu stehen und Menschen mitmeinem Gesang zu unterhalten", sagt Sarah nach dem Auftritt undgesteht: "Aber ich war auch so nervös wie lange nicht mehr." Warumhat sie sich einen Auftritt in der Provinz vor 2000 Menschenausgesucht? "Das ist es doch, wo ich herkomme", so die Sängerin. "Ichliebe es, auf der Bühne zu stehen und meinen Fans in die Augenblicken zu können. Vor allem bei so einem emotionalen Auftritt war esmir lieber, nicht vor einer unüberschaubaren Masse zu stehen, sondernvor Fans, denen ich Gesichter zuordnen konnte."Entsprechend hat die 24-Jährige sich nach dem Auftritt auch vielZeit dafür genommen, ihren Fans Autogramme zu geben und Fotos zumachen. Der erste Schritt zurück auf die Bühne ist gelungen, wie gehtes jetzt weiter? "Ich werde da ganz in Ruhe entscheiden, was Sinnmacht und was zu mir passt. Ich habe da keine Eile", sagt Sarah, fürdie nach wie vor ihr Sohn Alessio an erster Stelle steht.Hinweis an die Redaktionen:Der vollständige Bericht erscheint in der aktuellen Ausgabe vonInTouch (Nr. 08/2017, EVT 16.02.). Auszüge sind bei Nennung derQuelle InTouch zur Veröffentlichung frei. Für Rückfragen wenden Siesich bitte an die Redaktion InTouch, Tim Affeld, Telefon: 040/3019-1761.Die Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuserweltweit. Über 600 Zeitschriften, mehr als 400 digitale Produkte undüber 100 Radio- und TV-Stationen erreichen Millionen Menschen rund umden Globus. Darüber hinaus gehören Druckereien, Post-, Vertriebs- undVermarktungsdienstleistungen zum Unternehmensportfolio. Mit ihrerglobalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihreLeidenschaft für Menschen und Marken. Der Claim "We think popular."verdeutlicht das Selbstverständnis der Bauer Media Group als Hauspopulärer Medien und schafft Inspiration und Motivation für die rund11.500 Mitarbeiter in 20 Ländern.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGUnternehmenskommunikationSarah LüthT +49 40 30 19 10 34sarah.lueth@bauermedia.comwww.bauermediagroup.comhttps://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, InTouch, übermittelt durch news aktuell