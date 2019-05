"Sarah Kohr" - ZDF zeigt dritten Thriller mit Lisa Maria Potthoff (FOTO)

Mainz (ots) -Im dritten Film der ZDF-Reihe "Sarah Kohr" mit dem Titel "Dasverschwundene Mädchen" setzt die Kommissarin alles daran, einentführtes Kind zu retten, und gerät dabei selbst in große Gefahr.Das ZDF zeigt den Thriller am Montag, 6. Mai 2019, 20.15 Uhr. Bereitsab Freitag, 3. Mai 2019, 10.00 Uhr, ist der "Der Fernsehfilm derWoche" in der ZDFmediathek abrufbar.Im Prozess gegen den ukrainischen Waffenschieber Artem Lasarew(Ulrich Matthes) hat Staatsanwalt Mehringer (Herbert Knaup) schlechteKarten: Sein wichtigster Zeuge soll sterben. Um einem realen Anschlagzuvorzukommen, spielt Sarah für Mehringer eine Attentäterin; derZeuge, angebliches Opfer ihres "tödlichen" Angriffs, scheint somitdurch diesen spektakulären Fake in Sicherheit. Doch währendStaatsanwalt Mehringer glaubt, die Fäden in der Hand zu halten,begreift Sarah, dass Mehringer den in Untersuchungshaft sitzendenGegner Lasarew grenzenlos unterschätzt: Die Tochter eines derPersonenschützer des Zeugen ist entführt worden. Sarah Kohr kenntLasarew als einen hochgefährlichen, skrupellosen Menschen. Als sie imAlleingang und gegen jede Anweisung und Regel den Kampf aufnimmt,wird klar: Lasarew hat eine persönliche Rechnung mit Sarahs oberstemDienstherrn offen, dem Hamburger Innensenator Stefan Bader (DevidStriesow).Christian Theede inszenierte den Thriller nach einem Buch von TimoBerndt. In weiteren Rollen spielen Golo Euler, Stipe Erceg, UrsulaStrauss, Corinna Kirchhoff und andere.Sarah Kohrs erster Fall, "Der letzte Kronzeuge - Flucht in dieAlpen", war am17. Februar 2014 im ZDF zu sehen, der zweite, "Mord imAlten Land", am 23. April 2018. Der vierte Film mit dem Arbeitstitel"Teufelsmoor" wurde im März 2019 abgedreht. Ein Sendetermin stehtnoch nicht fest.Ansprechpartnerin: Christiane Diezemann, Telefon: 040 - 66985-171;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/sarahkohrPressemappe: https://ly.zdf.de/KVp/https://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell