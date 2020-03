Hamburg (ots) - Sarah Kern, 51, und ihr Freund Tobias Pankow, 34, haben sich getrennt. Das erzählt die Designerin und Homeshopping-Queen exklusiv in GALA (Heft 13/2020, ab morgen im Handel). Erst vor einem Monat hatte sie ihre Beziehung zu dem Berater aus Berlin in GALA öffentlich gemacht. Zu den Gründen sagt Kern, die mit ihren zwei Söhnen auf Malta lebt: "Durch die räumliche Distanz zwischen uns hat es nicht mehr für eine Beziehung gereicht. Wenn man sich immer nur schreibt, aber kaum sieht, macht das auf Dauer keinen Sinn."Die Ex-Ehefrau des 2017 verstorbenen Designers Otto Kern guckt aber voller Zuversicht in die Zukunft. "Ich bin lieber ein freier Mensch. Vieles im Leben ist nicht für die Ewigkeit. Aber es ist doch schön, wenn die Seele in Ewigkeit davon beflügelt bleibt."Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichung frei.Pressekontakt:GALAPR / KommunikationSophie Charlotte HerzbergGruner + Jahr GmbHTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 3884E-Mail: herzberg.sophie-charlotte@guj.de http://www.gala.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6106/4550523OTS: Gruner+Jahr, GalaOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuell