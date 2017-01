Unterföhring (ots) -- Die zehnteilige HBO-Comedyserie immer mittwochs auf Sky Atlantic HD- Parallel auch auf Sky On Demand, Sky Go und Sky TicketEin Ehepaar, das sich auseinandergelebt hat und nun vor derTrennung steht: Sky präsentiert die neue HBO-Comedyserie "Divorce"mit Sarah Jessica Parker in der Hauptrolle. Die zehn Episoden sind ab25. Januar immer mittwochs um 21.00 Uhr, wahlweise auf Deutsch oderEnglisch, auf Sky Atlantic HD zu sehen und sind parallel dazu auf SkyOn Demand, Sky Go und Sky Ticket verfügbar. Zusätzlich steht aufdiesen drei Empfangswegen jede Woche eine Preview der jeweilsfolgenden Episode auf Abruf bereit.Über "Divorce":Frances (Sarah Jessica Parker) und Robert (Thomas Haden Church)sind mehr als zehn Jahre verheiratet und leben mit ihren beidenKindern in einem Vorort von New York. In ihre Beziehung hat sich nachund nach eine gewisse Gleichgültigkeit eingeschlichen. Als beide beider Geburtstagsfeier ihrer Freundin Diane (Molly Shannon) erleben,wie diese in einen heftigen Streit mit ihrem Gatten Nick (TracyLetts) gerät, wird Frances schlagartig klar, dass sie ihr Lebenändern muss, und sie eröffnet dem verblüfften Robert, sie wolle dieScheidung. Doch eine klare Trennung zu vollziehen und ein neues Lebenaufzubauen, erweist sich schwieriger als gedacht - nicht nur fürFrances und Robert als Paar, sondern auch in Bezug auf diegemeinsamen Kinder und alle ihre Freunde.In der zehnteiligen Comedyserie spielt Sarah Jessica Parker nichtnur die Hauptrolle, sondern ist auch Ausführende Produzentin der inNew York angesiedelten Produktion. Neben Thomas Haden Church("Sideways") spielen Molly Shannon ("Scary Movie 5"), Talia Balsam("Mad Men"), Tracy Letts ("Homeland"), Sterling Jerins ("World WarZ") und Charlie Kilgore ("Moonrise Kingdom"). Gedreht wurde vor Ortin Westchester County, NY, nördlich von Manhattan.Scharf beobachtet, authentisch, mit pointierten Dialogen undvoller beißendem Humor beleuchtet "Divorce" die schwierigeBeziehungsphase eines Ehepaars, das vor der Trennung steht. Währendzahlreicher angespannter, unbehaglicher Situationen im Privaten undin der Öffentlichkeit und in den bitteren Sitzungen beimBeziehungstherapeuten erleben Francis und Robert eine Berg- undTalfahrt der Gefühle, die jahrelang verschüttet waren.Facts:Originaltitel: "Divorce", Comedyserie, 10 Episoden, je ca. 30Minuten, USA 2016. Regie: u.a. Jesse Peretz. Serienschöpfer: SharonHorgan. Ausführende Produzenten: Paul Simms, Sarah Jessica Parker,Sharon Horgan, Alison Benson, Aaron Kaplan. Facts:
Originaltitel: "Divorce", Comedyserie, 10 Episoden, je ca. 30Minuten, USA 2016. Regie: u.a. Jesse Peretz. Serienschöpfer: SharonHorgan. Ausführende Produzenten: Paul Simms, Sarah Jessica Parker,Sharon Horgan, Alison Benson, Aaron Kaplan. Darsteller: Sarah JessicaParker, Thomas Haden Church, Molly Shannon, Talia Balsam, TracyLetts, Sterling Jerins, Charlie Kilgore.
Ausstrahlungstermin:
Ab 25.01.2017 mittwochs, 21.00 Uhr, wahlweise auf Deutsch oder inder Originalfassung auf Sky Atlantic HD sowie parallel auf Sky OnDemand, Sky Go und Sky Ticket. 