Verona, Italien (ots) -Lingerie Label Intimissimi lud zur Premiere eines All-White Varietés nach Veronaein. Ein beeindruckendes Bühnenbild und fantastische Artisten setzten dieaktuelle Herbst/Winter Kollektion des Unterwäsche Spezialisten aufatemberaubende Weise in Szene. Zu den illustren Gästen der Fashion Show gehörtenunter anderem Hollywood Schauspielerin Sarah Jessica Parker, Star InfluencerinChiara Ferragni und Topmodel Irina Shayk.Die mit Spannung erwartete Herbst/Winter 2019/2020 Fashion Show von LingerieLabel Intimissimi wurde als grandioses All-White Cabaret inszeniert. Ein Lichtdurchfluteter Raum, elfenbeinfarbene Möbel, tausende Lichter, riesigeKronleuchter und eine traumhafte Varieté Atmosphäre bildeten die Kulisse füreine Modenschau der besonderen Art. Atemberaubende Performances von VarietéKünstlern, mitreißende Live Acts und Tableaux Vivants erweckten Intimissimismoderne Version des Folies Bergère zum Leben. Prominente Gäste wie HollywoodSchauspielerin Sarah Jessica Parker, Star-Influencerin Chiara Ferragni undTopmodel Irina Shayk ließen sich das Spektakel nicht entgehen. Ebenfalls dabeiwaren Model und Moderatorin Lena Gercke sowie die Influencerinnen Farina Yari(ehem. Opoku) und Xenia Adonts.Auf dem Laufsteg wurde die Herbst/Winter 2019/20 Kollektion von Intimissimipräsentiert: Triangel BHs und spitzenbesetzte French Knickers, zart geblümteBalconette BHs mit passenden Slips, Bandeau BHs und Bodies aus Spitze sowie neueBH-Tops aus Stretch-Leder. Prints und Muster spielten eine große Rolle: Leopardund Python, Glencheck, Karos und kleine Polka Dots zogen alle Blicke auf sich.Außerdem wurde Zauberhaftes für die Abendstunden gezeigt: edler Ausbrenner-Samtmit verspielten Fransen, Dentelle Spitze im Boudoir Style und goldeneApplikationen auf traumhaft schöner Unterwäsche.Doch Intimissimi ist mehr als Lingerie. Auf dem Catwalk waren auch eleganteSeidenpyjamas zu sehen. Pyjamajacken mit Kontrastpaspeln und fließende Hosen inWeiß, Schwarz, Altrosa und einem neuen Rotton. Modern interpretierte Variantenstellten Kimono Tops mit weiten Palazzohosen, doppelreihige Jacken oder SatinTops mit passenden Shorts dar - verführerisch und faszinierend.Die Herrenlooks von Intimissimi Uomo zeigten sich stylish und modern: Pyjamas inschlichten Unis oder mit eleganten Motiven, Morgenmäntel, bequeme und edleHomewear in verschiedenen Materialien. Die Evergreens der Marke durftennatürlich nicht fehlen: elegante Strickwaren und Boxershorts stellen schließlichikonische Intimissimi Uomo Stücke dar.Auch in Sachen Hair und Make-up wurde ein perfekter Joséphine Baker Stil auf dieBühne gezaubert. Franco Gobi - international renommierter Hairstylist undMarkenbotschafter für milk_shake® - verzierte die Frisuren mit Perlen undKristallen. Michele Magnani - Global Senior Artist bei MAC Cosmetics - sorgtefür brillante Looks und Strass-Steinchen auf der Haut der Models.Auch nach der Fashion Show gingen die Scheinwerfer noch nicht aus. Die exklusiveGästeliste feierte im Rahmen einer privaten Soiree noch ausgelassen bei Musikund Cocktails.Pressekontakt:JuLi PR & ConsultingBaumstr.340468 Düsseldorfwww.juli-pr.cominfo@juli-pr.com0176-70646206Original-Content von: Intimissimi, übermittelt durch news aktuell