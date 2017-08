Mit Sarah-Jayne Williams als Leiterin des Bereichs Smart Mobility stellt Ford Europa die Weichen für die Zukunft (FOTO)

Köln (ots) -- Sarah-Jayne Williams führt ab September das neu geschaffene FordSmart Mobility Innovation Office in London- Williams zeichnet für die Entwicklung neuer Mobiltätslösungen sowiefür die Weiterentwicklung und Umsetzung der Ford SmartMobility-Strategie verantwortlichFord ernennt Sarah-Jayne Williams zur Leiterin Smart Mobility fürEuropa. Sie wird die neu geschaffene Position Anfang Septemberantreten und berichtet direkt an Steven Armstrong, Präsident und CEOvon Ford Europa, sowie an John Larsen, Vizepräsident GlobalOperations und Smart Mobility von Ford. Williams zeichnet für dieEntwicklung moderner Mobilitätslösungen in Europa verantwortlich undsteht dem neuen Ford Smart Mobility Innovation Office in London vor."Wir freuen uns, Sarah-Jayne im Team von Ford in Europa begrüßenzu dürfen", betont Steven Armstrong. "Zu ihrem Aufgabengebiet zähltdie Entwicklung von Konzepten, die Antworten auf dieHerausforderungen und Chancen innerstädtischer Mobilität geben. ImZuge der Weiterentwicklung und Umsetzung der Ford SmartMobility-Strategie wird sie zudem der wachsenden Bedeutung derSharing Economy Rechnung tragen und den Schwerpunkt verstärkt auf denAufbau neuer Mobilitätsservices für den europäischen Markt legen. ImMittelpunkt steht hierbei die Entwicklung von Kooperationsmodellen -insbesondere mit Städten - sowie innovativer Ideen für die Mobilitätvon morgen. Hierzu werden wir das bestehende Team personell weiterverstärken."Sarah-Jayne Williams soll die Rolle von Ford als Anbieter modernerMobilitätslösungen weiter ausbauen sowie maßgeschneiderteVerkehrskonzepte für die veränderten Anforderungen europäischerGroßstädte und deren Bewohner entwickeln. Sie unterstützt das globaleCity Solutions-Team von Ford und arbeitet hierbei eng miteuropäischen Städteplanern, öffentlichen Verkehrsträgern undGemeinden zusammen."Die Automobilindustrie befindet sich inmitten desStrukturwandels. Genau wie vor mehr als 100 Jahren, als Henry Forddurch die Einführung der Fließbandfertigung den Weg zur industriellenMassenproduktion ebnete und damit das Automobil massentauglichmachte, erleben wir gerade eine Art Revolution", sagt Sarah-JayneWilliams mit Blick auf ihre neue Aufgabe. "Ich freue mich darauf,Teil des Teams von Ford zu sein und diesen spannenden Wandel imBereich der Smart Mobility mitzugestalten."Vor ihrem Wechsel zu Ford arbeitete Williams 14 Jahre lang beiminternationalen Consulting-Unternehmen BearingPoint. Als Partner imAutomotive-Team leitete sie das unternehmensweite Connected CarCentre of Excellence. Gemeinsam mit Erstausrüstern undAutoleasing-Anbietern entwickelte sie neue Geschäftsmodelle, digitaleStrategien sowie Konnektivitätsservices für vernetzte Fahrzeuge.Darüber hinaus zeichnete Sarah-Jayne Williams auf ihrer vorherigenPosition für verschiedene Diversity-Programme verantwortlich. Unteranderem baute sie die BearingPoint Foundation auf, mit der sich dasUnternehmen im Rahmen seiner gesellschaftlichen Verantwortung fürsoziale Projekte engagiert. Zuvor verantwortete Williams bei MotorolaProgramme zur unternehmerischen und technologischen Umstrukturierungin den Bereichen Business und Technologie.Sarah-Jayne Williams hat mehrere Beiträge zu den Themen vernetzteFahrzeuge/ Konnektivitätsservices für Fahrzeuge, Datensicherheit,digitales Nutzerverhalten sowie World Class Digital Organisationsveröffentlicht und ist Co-Autorin des Buches "Customer Paradoxes in aDigital World". Die Management Consulting Association kürte Williamszum "Marketing Consultant of the Year". 2015 gewann sie gemeinsam mitdem Team von Jaguar Land Rover den ersten Preis der ManagementConsulting Association beim "Digital and Technology Project of theYear for Connected Car".Williams studierte Moderne Sprachen und absolvierte ihrenMaster-Abschluss in Business Management an der University of Bath. Zuihren Hobbies zählt unter anderem Kajakfahren.Ford startet in London Modellprojekt mit Transit CustomPlug-in-Hybrid-FahrzeugenFord treibt die Entwicklung neuer Konzepte für innerstädtischeMobilität erfolgreich voran. Jüngstes Beispiel: Für dieses Jahrkündigte das Unternehmen in London ein Modellprojekt mit modernenPlug-in-Hybrid-Nutzfahrzeugen an. Hierbei wird Ford ausgewähltenFlottenbetreibern wie zum Beispiel der Organisation "Transport forLondon" für einen Zeitraum von zwölf Monaten eine Flotte von FordTransit Custom mit Plug-in-Hybridantrieb (PHEV) zur Verfügungstellen. Diese Fahrzeuge können im innerstädtischen Verkehr reinelektrisch fahren.Die offizielle Markteinführung des Transit Custom mitPlug-in-Hybridantrieb hat Ford für 2019 geplant. Darüber hinausentwickelt die Marke mit dem blauen Oval neueMobilitätsdienstleistungen wie zum Beispiel Car-Sharing.Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mitSitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln undSaarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit derGründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 MillionenFahrzeuge produziert. Für weitere Informationen zu den Produkten undDienstleistungen von Ford besuchen Sie bitte www.ford.de