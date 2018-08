Hamburg (ots) - Model, Schauspielerin, "Freundin von": Bisherspielte sich die Karriere von Sarah Brandner im Rampenlicht ab. Jetztwählt sie einen weniger glamourösen Weg als Ernährungsberaterin.Einen Kurswechsel stellt die neue Karriere für die Hobby-Köchinjedoch nicht dar. "Dass ich meine Leidenschaft nun zum Beruf mache,ist für mich ein logischer Schritt", sagt Sarah Brandner im Interviewmit Maxi. Eine gesunde und ausgewogene Ernährung war ihr schon immersehr wichtig."Und seien wir doch mal ehrlich: Die Zeit als Model ist begrenzt.Ich bin jetzt fast 30 und möchte mir eine Karriere aufbauen, die michauch langfristig erfüllt", gesteht die schöne Blondine. Sie geht ihreZukunftsplanung realistisch an. Einen klaren Bruch mit der Karriereim Rampenlicht möchte sie trotzdem nicht: "Ich mag es nicht, Sachenso strikt abzubrechen."Ende des Jahres beendet Sarah Brandner ihre Ausbildung zurErnährungsberaterin, danach folgt die Ausbildung zur Yoga-Lehrerin.Konkrete Pläne gibt es noch nicht, das Model geht die Planunggelassen an: "Ich vertraue meinem Lebensflow und bin gespannt, wasdie nächsten Jahre alles passieren wird. Der Weg ist das Ziel und ichgenieße meinen sehr."Was machen die meisten Menschen falsch, wenn es um Ernährung geht?"Viele sind einfach wahnsinnig verunsichert. Das beobachte ich auchin meinem eigenen Freundeskreis. Jeder möchte sich gut und richtigernähren, aber niemand weiß, wie er das anstellen soll", sagt dieangehende Ernährungsberaterin und meint damit vor allem diewidersprüchlichen Studien, die verwirren.Welcher Ernährungstrend ist denn nun der richtige? "Eine gesundeErnährung ist ausgewogen und funktioniert ohne krampfhaftenVerzicht", erklärt Sarah Brandner. Sie selbst kocht täglich frischund gibt daher einen entscheidenden Tipp: "Wer Fertiggerichtekomplett aus seinem Leben streicht, der kämpft auch nicht mitÜbergewicht."Hinweis für Redaktionen:Der vollständige Artikel erscheint in der neuen Maxi-Ausgabe (ab9. August 2018 im Handel). Auszüge und Bildmaterial sind bei Nennungder Quelle "Maxi" zur Veröffentlichung frei.Über MaxiMaxi ist der ultimative Survival Guide für die Generation Y. Aufdie vielfältigen Fragen der Leserinnen reagiert Maxi, indem sie eineHaltung zur Welt der unbegrenzten Möglichkeiten einnimmt, ohne zubewerten. Dabei kokettiert das Premiummagazin humorvoll und smart mitden Alltags- und Lebens-Phänomenen der 28- bis 38-Jährigen. Maxi wirdeinzigartig konkret und bietet Leserinnen von der ersten bis zurletzten Seite Service. Zeitgeist, Fashion, Beauty, Herz & Seele sinddie Kernsäulen von Maxi. Aber auch Gesundheit, Food, Wohnen, Kulturund Reise sind Themen, die die Maxi-Leserinnen bewegen und zu denenMaxi facettenreiche Inspirationen und Service bietet.Über Bauer PremiumUnter der Dachmarke BAUER PREMIUM bündelt die Bauer Media Groupinsgesamt die sieben Premiummarken COSMOPOLITAN, einfach.sein,Happinez, InTouch Style, JOY, Maxi, Shape sowie die LuxusmarkeMadame. Inhaltlich unterschiedlich positioniert, sprechen sie dieunterschiedlichen Premium-Frauen-Zielgruppen in ihrer ganzen Breitean. Für jede Marke gilt derselbe Premiumanspruch bei Produktqualität,Preispositionierung und Zielgruppe. BAUER PREMIUM kennt Premium- undLuxusmärkte, -marken und -zielgruppen wie kaum ein anderesMedienhaus: Auch bei den hochwertigen monatlichen Frauenzeitschriftenist die Bauer Media Group die Nr. 1: Kein Verlag verkauft mehrExemplare im monatlichen Premium- und Luxussegment (rund 1,15 Mio.durchschnittlicher Gesamtverkauf IVW 1-4 2017). Mit diesem Portfolioist der Verlag die marktführende Größe bei anspruchsvollen Premium-und Luxus-Frauen-Zielgruppen. BAUER PREMIUM ist Teil der Bauer MediaGroup, einem der erfolgreichsten Medienhäuser weltweit. Mehr als 700Zeitschriften, über 400 digitale Produkte und über 100 Radio- undTV-Stationen erreichen Millionen Menschen rund um den Globus. Mitihrer globalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Groupihre Leidenschaft für Menschen und Marken.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGUnternehmenskommunikationAnna StörmerT +49 40 30 19 10 74anna.stoermer@bauermedia.comwww.bauermedia.comhttps://blog.bauermedia.com/http://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, Maxi, übermittelt durch news aktuell