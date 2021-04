Sappis Ultracast Viva® gewinnt den Green Product Award 2021

Boston (ots/PRNewswire) - Unternehmen für nachhaltige Produktentwicklung und Design von Gieß- und Trennpapier ausgezeichnetSappi North America, Inc. (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3135882-1&h=2911199407&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3135882-1%26h%3D400085212%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.sappi.com%252F%26a%3DSappi%2BNorth%2BAmerica%252C%2BInc.&a=Sappi+North+America%2C+Inc.), ein führender Hersteller und Lieferant von diversifiziertem Papier, Verpackungsprodukten und Zellstoff, gab bekannt, dass sein Ultracast Viva (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3135882-1&h=2077366741&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3135882-1%26h%3D2044490578%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.sappi.com%252Fultracast%26a%3DUltracast%2BViva&a=Ultracast+Viva)Trennpapier den Green Product Award 2021 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3135882-1&h=2111580374&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3135882-1%26h%3D739694019%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.gp-award.com%252Fen%252Fgpaward%26a%3DGreen%2BProduct%2BAward%2B2021&a=Green+Product+Award+2021) Jury-Preis in der Kategorie Mode gewonnen hat. Das Award-Programm zeichnet Unternehmen und Start-ups aus, die sich durch ihre nachhaltigen Praktiken und Produktergebnisse hervorgetan haben. Über tausend Bewerber aus 51 Ländern wurden für die diesjährige Nominierung gesichtet.Ultracast Viva ist ein strukturiertes Trennpapier, das speziell für High-Fidelity-PVC-, PU-, Semi-PU- und lösungsmittelfreie Gießsysteme hergestellt wird, die bei der Herstellung von beschichteten Geweben verwendet werden. Dieses neuartige Produkt verkörpert Sappis zukunftsweisende Nachhaltigkeitspraktiken in Übereinstimmung mit den globalen Zielen des Unternehmens für eine umweltfreundliche Produktion."Im Namen der gesamten Sappi-Organisation fühlen wir uns geehrt, den Green Product Award in diesem Jahr zu erhalten", sagte Mark Hittie, Director of Release Strategy bei Sappi North America. "Wir sind stolz darauf, dass Ultracast Viva einen Einfluss auf die Modeindustrie hat und Nachhaltigkeitsstandards vorantreibt. Unser Fokus liegt weiterhin auf der Entwicklung innovativer Produkte, die eine umweltbewusste Produktion unterstützen."Mit Sappis fast 80-jähriger Erfahrung in der Herstellung von Texturen bringt Ultracast Viva Leistungsverbesserungen auf den Markt, die besser als je zuvor mit grünen Chemiesystemen kompatibel sind, einschließlich der Vorteile der erhöhten Wiederverwendbarkeit und der einfacheren Handhabung mit erweiterten Temperaturgrenzen. Dieses Trennpapier wurde für Unternehmen entwickelt, die bei der Herstellung hochwertiger beschichteter Stoffe und strukturierter Materialien auf nachhaltige Alternativen setzen."Ultracast Viva ist mit seiner skalierbaren technischen Lösung und seinem hohen Potenzial ganz sicher ein positives Beispiel für Beschichtungen", so die Organisatoren des Green Product Award.Um mehr über Sappi North America zu erfahren, besuchen Sie bitte www.sappi.com. Um mehr über die Ultracast-Produktlinie von Sappi zu erfahren, klicken Sie hier (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3135882-1&h=3461140926&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3135882-1%26h%3D4152537075%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.sappi.com%252Fultracast%26a%3Dclick%2Bhere&a=klicken+Sie+hier).Informationen zum Green Product AwardDer internationale Green Product Award prämiert seit 2013 Produkte und Dienstleistungen, die in Sachen Design, Innovation und Nachhaltigkeit überzeugen. Ziel des Preises ist es, gute Beispiele in der Öffentlichkeit bekannt zu machen und den Teilnehmern Feedback und Vernetzungsmöglichkeiten zu bieten. Der Award wird in 11 Kategorien vergeben: Architektur & Tiny Houses, Bauelemente, Kreislaufmaterialien, Konsumgüter, Mode, Handwerk, Interior & Lifestyle, Kids, Mobilität, Sport und Workspace.Der Green Concept Award - ausgeschrieben in Kooperation mit der IKEA-Stiftung - konzentriert sich ausschließlich auf Konzepte, Materialien und Prototypen, die noch nicht auf dem Markt sind. Die jährlichen Nominierten repräsentieren die kommenden Trends der nachhaltigen Innovationen.Informationen zu Sappi North America, Inc.Sappi North America, Inc. mit Hauptsitz in Boston ist ein Marktführer in der Verarbeitung von Holzfasern zu hochwertigen Produkten, die von Kunden weltweit nachgefragt werden. Der Erfolg unserer drei diversifizierten Geschäftsbereiche - hochwertige grafische Papiere, Zellstoff sowie Verpackungs- und Spezialpapiere - beruht auf starken Kundenbeziehungen, erstklassigen Mitarbeitern und vorteilhaften Anlagen, Produkten und Dienstleistungen. Unsere hochwertigen grafischen Papiere, darunter McCoy, Opus, Somerset und Flo, sind die wichtigste Plattform für Premium-Magazine, Kataloge, Bücher, Direktmailings und High-End-Print-Werbung. Wir sind ein führender Hersteller von Zellstoff mit unserer Marke Verve, einer nachhaltigen Faser, die in einer Vielzahl von Produkten, einschließlich Textilfasern und Haushaltswaren, verwendet wird. Wir liefern nachhaltige Verpackungs- und Spezialpapiere für Luxusverpackungen und Faltschachtelanwendungen mit unseren einlagigen Verpackungsmarken Spectro und Proto sowie für die Lebensmittel- und Etikettenindustrie mit unseren Spezialpapieren LusterPrint und LusterCote. Wir sind auch einer der weltweit führenden Anbieter von Gieß- und Trennpapieren mit unseren Ultracast-, PolyEx- und Classics-Linien für die Automobil-, Mode- und technische Folienindustrie. 