Sappi: Solide Ergebnisse für das 3. Quartal!

Liebe Leser,

das 3. Quartal ist traditionell für Sappi das schwächste, weil in Europa und Nordamerika aufgrund der Sommerferien die Nachfrage geringer ist. Zudem werden in diesem Zeitraum die jährlichen Wartungsarbeiten durchgeführt, die zu Produktionseinschränkungen führen. Dennoch hat Sappi für das 3. Quartal solide Ergebnisse geliefert. Während der Umsatz leicht um 3% auf 1,26 Mrd $ zulegte, ging das operative Ergebnis (EBITDA) von 160 auf 155 Mio $ zurück. Gründe dafür sind höhere Rohstoffpreise vor allem in Europa und ein stärkerer Rand/Dollar Wechselkurs. Unterm Strich stieg der Gewinn um 81% auf 58 Mio $.

Die Verkaufspreise blieben unter denen des Vorjahres

Im Vorjahr war der Gewinn allerdings durch Refinanzierungskosten in Höhe von 23 Mio $ belastet. Dank höherer Absatzmengen erwirtschaftete das Zellulose-Geschäft vor Sonderposten ein EBITDA von 85 Mio $. Die durchschnittlichen Verkaufspreise waren höher alsim Vorjahr und wurden durch eine stabile Nachfrage sowie höhere Viskose-Faserpreise auf dem chinesischen Markt angetrieben.

Das europäische Geschäft profitierte von einer höheren Nachfrage nach den meisten seiner Produkte und von Preiserhöhungen für beschichtetes holzfreies Papier. Die Verkaufspreise blieben unter denen des Vorjahres. Das führte zusammen mit höheren Rohstoffkosten zu einer geringeren Marge. Dagegen verzeichnete das Spezialverpackungsgeschäft weiterhin ein starkes Umsatzwachstum mit verbesserten Gewinnmargen. Sappi wird den Schwerpunkt weiterhin auf Kosteneinsparungen in allen Geschäftsbereichen legen.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.