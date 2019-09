Sapiens: Sollten Sie jetzt etwas tun?

An der Heimatbörse NASDAQ CM notiert Sapiens per 24.09.2019, 13:13 Uhr bei 17.61 USD. Sapiens zählt zum Segment "Anwendungssoftware".

Die Aussichten für Sapiens haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Sapiens-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 1 "Buy"-, 1 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Sapiens vor. Alles in allem erhält Sapiens eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Sapiens erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 47,64 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche sind im Durchschnitt um 24,35 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +23,29 Prozent im Branchenvergleich für Sapiens bedeutet. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 14,87 Prozent im letzten Jahr. Sapiens lag 32,77 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Dividende: Derzeit schüttet Sapiens nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Software. Der Unterschied beträgt 0,18 Prozentpunkte (1,24 % gegenüber 1,42 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".