Sap Aktie, Fresenius Medical Care & Aktie und Basf Aktie: Diese Aktien aus dem DAX stehen heute im Fokus der Anleger

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die Notierung des DAX wird derzeit mit 13855 Punkten angegeben (Stand 09:05 Uhr), ist also etwas im Plus (+0.48 Prozent). Der Umfang der Anleger-Diskussionen im DAX liegt derzeit bei 91 Prozent (durchschnittlich), die Stimmung ist leicht positiv. Was sind die meistdiskutierten Aktien und wie ist die Anleger-Stimmung bei diesen Titeln?

Am ausgiebigsten unterhalten sich die Anleger derzeit über Sap, Fresenius Medical Care ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung