Sanyas weltweite Werbekampagne sticht von London aus in See

- Yacht mit Markenaufdruck "Visit Sanya China" startet dieWelttour beim Segelrennen Clipper Round the World Yacht Race 2019-20London (ots/PRNewswire) - Das Segelrennen Clipper Round the WorldYacht Race 2019-20 begann offiziell am 2. September mit einerSonderausstellung in London. Mit dabei war die "Visit Sanya China",die ihre 40.000 Seemeilen weite internationale Werbekampagne amselben Tag startete.Der exklusive Ausstellungsbereich, der vom Organisationsausschussvon Sanya gestaltet und kuratiert wurde, beförderte Besucher direktzum chinesischen Küstenort. Vor dem Hintergrund von Bildern desStrandresorts waren blau-weiß gestreifte Strandkörbe aufgestellt, indenen Besucher noch das letzte bisschen Sommer tanken konnten.Eine Fotoausstellung der Sanya-Yacht vom Clipper Round the WorldYacht Race 2017-18 ermöglichte Londonern, die Reise des Schiffs durchWind und Wellen bildlich zu verfolgen. Darüber hinaus wurden Besucherbuchstäblich auf den Geschmack gebracht, da einzigartigeKöstlichkeiten aus Sanya serviert wurden, wie z. B. Kokosnussbonbons,Kokosnusspudding und Kokosnusssaft. Der Höhepunkt der Veranstaltungwar der Start eines Online-Fotowettbewerbs, im Rahmen dessenFacebook-Nutzer ihre besten Fotos von Sanya hochladen und ihreFreunde bitten können, diese zu liken. Das Foto mit den meisten"Likes" gewinnt ein Ticket für eine Rundreise von London nach Sanya.Außerdem fand der weltweite Launch von Ride on the Wind (etwa: Mitdem Wind reiten) statt - ein neues Buch, das spannende Geschichte desMeisterschaftssiegs der Yacht "Visit Sanya China" in der letztenSaison erzählt. Das Buch behandelt auch die Entwicklung von SanyasSegelindustrie und die Erfolge vom Tourismusmarketing und derFörderorganisationen der Stadt im Verlauf der letzten zwei Jahre.Die Mitglieder der Botschafter-Crew von Sanya besuchten außerdemden Staines Football Club, der älteste Fußballverein Londons, wo sieVereinsvorstand Joe Dixon und Generalsekretär Steve Parsons trafenund bei diesem Anlass Teamtrikots austauschten. Dixon sagte: "Durchdas Treffen lernte ich, dass Sanya nicht nur ein wunderschönesTropenparadies ist, sondern auch an die Freihandelszone Hainan grenztund Passinhabern aus 59 Ländern die visafreie Einreise gestattet.Seit Einführung des Direktflugs zwischen London und Sanya hat sichdieses Reiseziel zu einem gigantischen Markt voller Möglichkeiten fürGroßbritannien und Europa entwickelt. Wir freuen uns sehr auf dieErschließung von Sanya!"Die Crew wurde eingeladen, einen von Londons Wolfsheel-Klubs zubesuchen, um für die Gäste, darunter Philip Morgan, ehemaliger ChiefSecretary der britischen Botschaft in Peking, eine kurze Präsentationüber die Tourismusressourcen von Sanya zu halten. Li Meng, Mitgliedder Botschafter-Crew von Sanya, nutzte diese Gelegenheit, um dieMöglichkeiten vorzustellen, die sich durch die Freihandelszone Hainanbieten.Bei jedem Stopp während ihrer Weltreise wird die Sanya-Yacht diegleiche wichtige Aufgabe erfüllen: Chinas bezauberndstesTropenparadies bewerben, die rasche Entwicklung von ChinasSegelindustrie präsentieren, die wunderschönen und vielfältigenLandschaften der Region Sanya vorstellen und der Welt gleichzeitigdie neuen Möglichkeiten erklären, die sich durch den Bau derFreihandelszone Hainan ergeben.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/968580/people_have_fun_in_Sanya_exhibition_area.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/968579/Sanya_tourism_gifts_attracted_tourists.jpgPressekontakt:Li Meng+86 18689951257Original-Content von: Sanya Organizing Committee, übermittelt durch news aktuell