Sanya wirbt für Wassersport im kommenden Sommer, da der Reiseverkehr an Fahrt gewinnt

Sanya, China, 23. März 2022 (ots/PRNewswire) -- Skifahren im Winter, Surfen im Sommer: Während sich die Wintersaison dem Ende zuneigt, können Sportbegeisterte in diesem Sommer in Sanya weiter an ihren sportlichen Fähigkeiten feilen.Da das Reisen auf der ganzen Welt immer mehr an Fahrt gewinnt, suchen immer mehr Menschen nach neuen Erfahrungen im In- und Ausland. Sanya, der beliebte Ferienort an der Südspitze der chinesischen Insel Hainan, verzeichnete über das chinesische Neujahrsfest einen dramatischen Aufschwung im Tourismus, der in erster Linie von einem jüngeren Kundenstamm und einheimischen Touristen getragen wurde, die von den vielfältigen Aktivitäten in der Region angezogen wurden, so eine umfassende Analyse des Sanya Tourism Promotion Board („STPB").Im Einklang mit den sich wandelnden Erwartungen der Touristen bereichert Sanya ständig sein Angebot, um neue Reisende für die Entdeckung seiner Küsten zu gewinnen und die bisherigen zur Rückkehr zu bewegen. Während sich die Wintersaison dem Ende zuneigt, hilft Sanya den Sportbegeisterten, insbesondere den Skiliebhabern, ihre sportlichen Fähigkeiten mit mehr Wassersportmöglichkeiten im kommenden Sommer zu verfeinern.„Surfen und Skifahren haben, was die technischen und physischen Fähigkeiten angeht, viel gemeinsam. Das Wake-Surfen zum Beispiel kann Sportbegeisterten helfen, ihr Gleichgewicht und ihre Koordination zu verbessern, und ist somit ein ideales Cross-Training für den Sommer. Mit seinen einzigartigen natürlichen Ressourcen und zahlreichen Einrichtungen ist Sanya das perfekte Reiseziel für Sportfans, um ihre Fähigkeiten zu verbessern", sagte Albert Yip, Generaldirektor des Sanya Tourism Promotion Board (STPB).Mit mehr als 20 Wake-Surfing-Clubs in Sanya ist Wake-Surfen eine der trendigsten Wassersportarten in Sanya und wird bei Touristen, die den Flow des Snowboardens im Sommer erleben wollen, immer beliebter. Beim Wake-Surfen, das leichter zugänglich ist als Surfen, fährt man auf einem kurzen Surfbrett hinter einem Motorboot her und reitet auf dessen Kielwasser. Man muss nicht auf die perfekte Welle warten: Das Motorboot erzeugt etwa einen Meter hohe Wellen auf beiden Seiten des Hecks, und die Fahrer müssen nur auf den Wellen surfen, um das Gefühl zu genießen, auf dem Wasser zu gleiten.Neben dem Wake-Surfen bietet Sanya eine Fülle von Wassersportarten, die es zu entdecken gilt. Für diejenigen, die Wassersport in einem gemächlicheren Tempo bevorzugen, ist Segeln die perfekte Lösung. Auf einem Boot auf dem Ozean können die Touristen den Komfort einer kühlen Meeresbrise und die Aufregung der Wellen vor der wunderschönen Kulisse der Insel Hainan genießen. Wer auf der Suche nach einem Adrenalinschub ist, kann sich auf einen Jetski schwingen, Gas geben und das Südchinesische Meer in voller Fahrt erleben.In Sanya kann man Wassersport nicht nur auf dem Meer betreiben. Besucher sind eingeladen, sich in die Lüfte zu erheben und das Gefühl des freien Skifahrens beim Parasailing zu erleben. In der Luft über der Insel Hainan können Reisende jeden Alters die leuchtenden Farben des Meeres und des Himmels auf sich wirken lassen und die Insel aus einer neuen Perspektive betrachten, während sie den Rausch des Abenteuers und die Aufregung genießen, über dem Meer zu schweben. Flyboarding ist ein weiteres Erlebnis, das man in Sanya unbedingt ausprobieren sollte: Dank eines unter Druck stehenden Wasserstrahls können die Fahrer bis zu 22 Meter über dem Meer schweben - und die Mutigen können sogar ausgefallene Tricks vorführen.Vom Winter bis zum Sommer, von Wassersport und Kulturtourismus bis hin zu thematischen Veranstaltungen und Festivals wird Sanya auch weiterhin spannende Reiseprodukte entwerfen, entwickeln und bewerben und die Stadt in ein weltweites Premium-Reiseziel verwandeln, an dem sich jeder erfreuen kann.