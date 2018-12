Sanya, China (ots/PRNewswire) - Unter dem Motto "Ein offener undinnovativer Fluss Lancang-Mekong für eine Zukunft mit gegenseitignutzbringender Kooperation" hat am 23. November das Sanya Forum 2018über Kooperation unter Touristenstädten am Fluss Lancang-Mekong inSanya begonnen, eine Küstenstadt in der südchinesischen InselprovinzHainan. Das Forum unter der Aufsicht des Referats für Tourismus,Kultur, Radio, Fernstehen und Sport der Provinz Hainan, desHandelsreferats der Provinz Hainan und des Büros für auswärtigeAngelegenheiten und auswärtige China-Angelegenheiten der ProvinzHainan wurde von der kommunalen Volksregierung von Sanya inKooperation mit dem Ausschuss für Tourismusförderung von Sanya unddem Büro für auswärtige und auswärtige China-Angelegenheiten vonSanya ausgerichtet. Über 200 Gäste, darunter Delegationen aus 18Städten in China, Kambodscha, Laos, Myanmar, Thailand und Vietnam,sowie ausländische Konsulatsvertreter rund Tourismusexperten ausLändern entlang des Flusses Lancang-Mekong nahmen an dem Forum teil.Tong Daochi, Mitglied des ständigen Ausschusses des CPC-Komiteesder Provinz Hainan und Sekretär des CPC-Kommunalausschusses vonSanya, unterstrich in seiner Ansprache bei der Eröffnungsfeier diegroßen Vorteile, die Sanya durch die Kooperation mit den Städtenentlang des Flusses Lancang-Mekong genießt. Beispiele sind diePlanung und Realisierung neuer Flugstrecken, Tourismus, kulturellerAustausch und bilateraler Handel in den vergangenen Jahren. NachWorten von Daochi will Sanya in dem Forum über Chancen undPerspektiven reden, um die Zusammenarbeit mit den Städten weiter zustärken. Es soll eine Plattform für den Austausch in den BereichenKultur, Bildung, Landwirtschaft und Tourismus entstehen.Thailands Generalkonsul in Guangzhou, Vasin Ruangprateepsaeng,hatte bereits zwei vergangene Ausgaben der Veranstaltung besucht. Fürihn ist das Forum eine konstruktive Zusammenkunft, mit der dieKooperation zwischen Städten und Ländern entlang des FlussesLancang-Mekong gestärkt wird. In diesem Jahr kommt der Veranstaltungnach Meinung von Ruangprateepsaeng besondere Bedeutung zu. SowohlChina als auch die Länder entlang des Flusses Lancang-Mekong treibendie Öffnung und wirtschaftliche Entwicklung voran. China arbeitet ander neuen Seidenstraße, und Thailand verfolgt Pläne für einenÖstlichen Wirtschaftskorridor und Thailand 4.0, allesamt mit demZiel, dass die Länder durch die Kooperation beim Tourismus stärkerprofitieren.Soudaphone Khomthavong, stellvertretende Direktorin des Referatsfür Information, Kultur und Tourismus der Provinz Luang Prabang inLaos, spricht von großartigen Perspektiven und einer Stärkung desTouristiksektors in Ländern entlang des Flusses Lancang-Mekong, dieauf das Forum zurückgehen. Luang Prabang kooperiert heute mit Chinaim Tourismusgeschäft, und Laos hat beispielsweise dieVisumsregelungen für den chinesische Einreiseverkehr erleichtert.Laut Khomthavong werden im bevorstehenden China-Laos Tourism Year2019 weitere Erleichterungen für chinesische Touristen folgen.Zu den Programmpunkten der zweitägigen Veranstaltung gehörten einrunder Tisch, eine gemeinsame Ausstellung von Städten entlang desFlusses Lancang-Mekong sowie eine Reihe von Gruppensitzungen über dieZusammenarbeit quer durch den Touristiksektor. Beim runden Tischentwarfen die Touristenstädte entlang des Flusses Lancang-Mekong eineAbsichtserklärung über die Stärkung der Kooperation imTourismusgeschäft in sieben Kernbereichen, darunter die Schaffungeiner harmonisierten Kommunikationsplattform, die Etablierung neuerFlugverbindungen und Kreuzfahrtrouten sowie die Arbeit an weiterenkollaborativen Projekten.Im März 2016 fand in Sanya das erste Lancang-Mekong Cooperation(LMC) Leaders' Meeting statt, gefolgt vom ersten Sanya Forum überKooperation unter Touristenstädten am Fluss Lancang-Mekong im selbenJahr. Dort wurde an die Diskussionen des LMC angeknüpft und dieBereitschaft der Städte unterstrichen, beim Tourismus engerzusammenzuarbeiten.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/789065/2018_opening_ceremony.jpgFoto -https://mma.prnewswire.com/media/789066/2018_round_table.jpgPressekontakt:Sanya Tourism Development Commission+86-898-88270227marketing@sanyatour.gov.cnOriginal-Content von: Sanya Tourism Development Commission, übermittelt durch news aktuell