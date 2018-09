Sanya bewirbt in Warschau, Polen, im Streben nach Zusammenarbeit die Tourismusbranche

Warschau, Polen (ots/PRNewswire) - Am 20. September 2018 fand inWarschau, die größte Stadt und Hauptstadt von Polen, im Rahmen einerFörderkampagne für den internationalen Tourismus die Veranstaltung"Sanya Night" statt. Eine Delegation von Tourismusexperten aus Sanyarepräsentierte die Stadt bei der Veranstaltung. Die Delegation wurdevon Yan Chaojun, Mitglied des ständigen Ausschusses vom CPC HainanProvincial Committee und Sekretär des Sanya Municipal Committee,geleitet.Zu den offiziellen Amtsträgern, die diese Veranstaltung besuchten,zählten u.a. Yao Dongye, Berater der chinesischen Botschaft in Polen,und Tadeusz Jedrzejczak, Vorstandsmitglied von Lubuskie Voivodeship.Ebenfalls nahmen Vertreter lokaler Reiseagenturen, derKreuzfahrtbranche und der polnischen Medien an der Veranstaltungteil.Die Tourismusexperten aus Sanya nutzten beeindruckende Fotos,wunderschöne Videoclips und lebhafte Beschreibungen, um einenÜberblick über die aktuellen Entwicklungen in Sanyas Tourismus-,Kreuzfahrt- und Luftfahrtindustrie zu geben. Die Delegation bewarbaußerdem Sanyas neue Richtlinie, der zufolge Reisende aus 59 Ländernohne Visa in die Inselprovinz einreisen dürfen, den Bau von ChinasFreihandelszone (Hafen) sowie Sanyas Zielsetzung, zu eineminternationalen Verbraucherzentrum zu werden.Yan Chaojun sagte: "Sanya ist dabei, sich zu einer touristischenKüstenstadt von Weltklasse zu entwickeln. Im Einklang mitinternationalen Standards wird die Stadt ihre Tourismusprodukteweiter diversifizieren, ihre Infrastruktur und ihrDienstleistungsspektrum verbessern, den Bau eines größereninternationalen Flughafens beschleunigen, die Entwicklung einesinternationalen Kreuzfahrthafens einleiten und die Stadt in einenmodernen attraktiven Wirtschaftsstandort wandeln, der das Zuhauseverschiedener Unternehmenssitze sein wird."Tadeusz Jedrzejczak kommentierte, dass Sanya eine besuchenswerteStadt sei und er auf der Veranstaltung dank der Displays ein besseresBild von Sanya erhalten habe, die Sanyas Kultur, natürlichenRessourcen und touristische Vorzugspolitik präsentierten. Ebenfallsbrachte er seinen Dank gegenüber der Regierung von Sanya für ihreWerbemaßnahmen zum Ausdruck und sprach die Möglichkeit an, neueKreuzfahrt- und Flugstrecken einzurichten, um den gegenseitigenHandel, den kulturellen Austausch und die Kooperation zwischenTourismusorganisationen in Polen und Sanya zu vereinfachen.Pressekontakt:Sanya Tourism Development Commission Marketing CenterE-Mail: Marketing@sanyatour.gov.cnTEL.: +86-898-8827-0227Original-Content von: Sanya Tourism Development Commission, übermittelt durch news aktuell