Sanya arbeitet Hand in Hand mit deutschen Reisebüros, um neue Tourismusangebote im deutschen Markt vorzustellen

Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) - Die Sanya TourismDevelopment Commission und die TUI Group, der größteGroßhandelsanbieter für Auslandstourismus in Deutschland, haben vom8. bis 12. November gemeinsam Promotion-Events in Frankfurt undMünchen (Deutschland) veranstaltet, die den deutschenReisevermittlern die touristischen Produkte von Sanya nähergebrachthaben. Auf den beiden Veranstaltungen waren sowohl Vertreter derörtlichen Reisebüros in Frankfurt bzw. München als auch dieDelegation aus Sanya, Hainan, China und mehr als 100 Führungskräfteder Tourismusbranche vertreten. Die deutsche Journalistin HilkeMaunder erzählte von ihren Aufenthalten in Sanya, einmal im Jahr1988, und dann erneut, dreißig Jahre später, 2018. Die gesammeltenStories unter dem Obertitel "Amazing Changes in 30 Years -Erstaunliche Veränderungen innerhalb von 30 Jahren" inspirierten dieanwesenden Vertreter der deutschen Reisebüros, mehr zum ReisemarktSanya in Erfahrung zu bringen.Sanya präsentierte sich bei den Events mit seinen tropischenKüstenlandschaften, dem kulturellen Charme der lokalenBevölkerungsgruppen Li und Miao und Videos, Fotogalerie und einerPowerPoint-Präsentation.Dr. Guido Brettschneider, CEO der TUI China, stellte Sanyasspeziell für den deutschen Markt konzipierten Tourismusangebote vorund informierte über die Region im Allgemeinen und die verfügbarenTouren.Frau Maunder sprach über die Veränderungen, die sie bei ihrenbeiden Aufenthalten beobachtet hat, und zeigte mehrereFotosammlungen, die bei ihren Reisen nach Sanya 1988 und 2018entstanden sind, darunter "Vergleich der vier großenBuchtlandschaften, damals und heute", "Kleine Fischerboote unter derBrücke in Sanya, durch Luxusjachten ersetzt", und "Atlantis Sanya -eines der beiden einzigen Atlantis Hotels, die es auf dieser Weltgibt".Zhu Weige, Konsul und Leiter der Wirtschafts- und Handelsabteilungdes Generalkonsulats der Volksrepublik China in Frankfurt am Main,erklärte in seiner Rede, dass China und Deutschland seit langemfreundschaftliche Beziehungen pflegen, dass die Zusammenarbeit in derTourismusbranche das gegenseitige Verständnis und Vertrauen zwischenden beiden Völkern verbessert hat, und dass sowohl Frankfurts alsauch Sanyas Reisemarkt über unbegrenztes Potenzial und guteAussichten verfüge. Er blickt einer noch umfassenderen und engerenZusammenarbeit im Tourismus zwischen den beiden Städten entgegen.Die Sanya Tourism Development Commission hatte die gemeinsamenPromo-Events mit der TUI Group ins Leben gerufen, um dieKommunikation und Zusammenarbeit zwischen der Reisebranche in Sanyaund vor Ort zu stärken, und um passende touristische Angebote fürdeutsche Touristen zu schnüren und den deutschen Reisebüros zurVerfügung zu stellen. Die deutschen Reisevermittler erklärten, dassSanya mit seinen tropischen Stränden und seiner exotischenAnziehungskraft wie dafür geschaffen sei, deutsche Touristenneugierig zu machen.Sanya hat die Ausweitung auf die europäischen Märkte beschleunigt- im Juli dieses Jahres wurde eine direkte Flugverbindung zwischenSanya und London etabliert, am 15. Oktober 2018 wurde die Thomas CookSanya Branch, ein Joint-Venture-Reisebüro von Thomas Cook und demchinesischen Mischkonzern Fosun International, offiziell in Sanyagegründet. Hainan, die Provinz, in der Sanya gelegen ist, lotetderzeit aus, wie sich eine Freihandelszone mit typisch chinesischenMerkmalen und ein Freihandelshafen als Pilotprojekt umsetzen lassen.Sanya als Stadt ist dabei, sich unaufhaltsam zu einem internationalenReiseziel zu entwickeln, und wird die Expansion auf die europäischenMärkte durch die Einführung bei Reiseveranstaltern und andereWerbemaßnahmen weiter beschleunigen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/783653/Hilke_Maunder.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/783654/Sanya_Tourism_1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/783657/Sanya_Tourism_2.jpgPressekontakt:Sanya Tourism Development Commission+86-898-8827-0227marketing@sanyatour.gov.cnOriginal-Content von: Sanya Tourism Development Commission, übermittelt durch news aktuell