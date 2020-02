Sany Heavy Equipment: Fakten, Fakten, Fakten!

Per 06.02.2020, 06:34 Uhr wird für die Aktie Sany Heavy Equipment am Heimatmarkt Hong Kong der Kurs von 4.18 HKD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Construction & Farm Machinery & Heavy Trucks".

Unser Analystenteam hat Sany Heavy Equipment auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Sany Heavy Equipment-Aktie ein Durchschnitt von 3,56 HKD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 4,09 HKD (+14,89 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (4,27 HKD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,22 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Sany Heavy Equipment-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Sany Heavy Equipment erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Sany Heavy Equipment-Aktie hat einen Wert von 64,84. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (52,08). Sany Heavy Equipment ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 52,08). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Hold"-Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Hold"-Rating für Sany Heavy Equipment.

3. Dividende: Derzeit schüttet Sany Heavy Equipment nur leicht höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Maschinen. Der Unterschied beträgt 0,52 Prozentpunkte (2,64 % gegenüber 2,12 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".