Santander verdient mehr als erwartet

MADRID (dpa-AFX) - Die spanische Großbank Santander hat das Jahr mit einem Gewinnzuwachs begonnen.



Sowohl die Geschäfte auf dem Heimatmarkt, als auch in der wichtigen Region Lateinamerika liefen besser. Erneut war Brasilien der gewinnträchtigste Markt für Santander.

Insgesamt verdiente das Institut im ersten Quartal unterm Strich 2,05 Milliarden Euro und damit ein Zehntel mehr als im Vorjahreszeitraum, wie Santander am Dienstag am Sitz in Madrid mitteilte. Das Ergebnis fiel besser aus als Experten erwartet hatten.

"2018 hat gut begonnen", erklärte die seit 2014 amtierende Verwaltungsratschefin Ana Botin, die aus der Gründerfamilie der Bank stammt. Die Zahl der Problemkredite nahm ab, das Kernkapital der Bank - ein Puffer für Krisenzeiten - nahm im Vergleich zum Ende des Vorjahres zu./das/jha/