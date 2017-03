Santander unterstützt neuen Studiengang an der Hochschule Niederrhein (FOTO)

Mönchengladbach (ots) -- Innovative Kombination aus Studium und Ausbildung- Angebot entstand in Zusammenarbeit mit lokalen FinanzinstitutenDie Hochschule Niederrhein gestaltet gemeinsam mit der SantanderConsumer Bank und drei weiteren Finanzinstituten den neuen dualenStudiengang Banking & Finance. Eine entsprechendeKooperationsvereinbarung unterzeichneten die Partner jetzt inMönchengladbach.Der neue Studiengang richtet sich an Interessenten, die eineAusbildung als Bankkaufmann beziehungsweise Bankkauffrau mit einemStudium kombinieren möchten. In den ersten fünf Semestern sieht derStudienplan wöchentlich eine zweitägige Präsenzveranstaltung an derHochschule vor sowie drei praktische Tage im Ausbildungsbetrieb. NachAbschluss der Berufsausbildung wird das Studium dann berufsbegleitendweitergeführt und nach acht Semestern Regelstudienzeit abgeschlossen."Der Studiengang Banking & Finance bietet jungen Auszubildendeneine perfekte Kombination aus Theorie und Praxis und erfüllt damitdie beruflichen Anforderungen optimal", erläutert Georg Maar,Abteilungsleiter HR Relationship Management der Santander ConsumerBank. Duale Studiengänge seien ein wichtiger Baustein für eineinnovative und nachhaltige Personalplanung, so Georg Maar weiter."Daher hoffen wir für Santander auf viele qualifizierte Bewerbungenfür dieses tolle Angebot."Die Bewerbung erfolgt online und ist zum jeweiligen Wintersemestermöglich. Der Bewerbungszeitraum endet am 15. Juli 2017, die erstenStudenten beginnen zum Wintersemester 2017/2018.Pressekontakt:Ulrich BrüneCommunications02161-690-5712ulrich.bruene@santander.deMehr Informationen finden Sie unter: presse.santander.deOriginal-Content von: Santander Consumer Bank AG, übermittelt durch news aktuell