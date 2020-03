Santander unterstützt Handelspartner: Tilgungsaussetzung in der Händler-Einkaufsfinanzierung für 90 Tage

Mönchengladbach (ots) -- Schnelle und unbürokratische Hilfe - Leasingfahrzeuge können drei Monate länger gefahren werdenDie Santander Consumer Bank AG unterstützt ihre Handelspartner ab Montag, 23. März 2020, mit einer pauschalen Tilgungsaussetzung von 90 Tagen in der Händler-Einkaufsfinanzierung.Das bedeutet, dass alle in den nächsten 90 Tagen gemäß Zahlungsplan fälligen Teilzahlungs- und Schlussraten für Fahrzeuge in der Händler-Einkaufsfinanzierung um jeweils 90 Tage verschoben werden. Auch für Leasingfahrzeuge gibt es eine Lösung: Bei Bedarf ermöglicht Santander Händlern und Kunden eine unbürokratische Nutzung des Fahrzeuges für bis zu drei weitere Monate über das vertraglich vereinbarte Vertragsende hinaus. Und das ohne zusätzliche Kosten - die vereinbarte Leasingrate hat weiterhin Bestand.Thomas Hanswillemenke, Vorstand Mobilität bei Santander: "Unsere Partner sind uns besonders wichtig. Daher ist es für uns selbstverständlich, in diesen außergewöhnlichen Zeiten schnell und wirkungsvoll zu helfen. Mit der Aussetzung der Tilgungen leisten wir einen nennenswerten Beitrag, um ihre Liquidität während der nächsten 90 Tage zu schützen."Pressekontakt:René HartmannCommunications02161 690-5754presse@santander.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/63354/4549702OTS: Santander Consumer Bank AGOriginal-Content von: Santander Consumer Bank AG, übermittelt durch news aktuell