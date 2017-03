Santander spendet 3 500 Euro an die Aktion Mensch (FOTO)

Mönchengladbach (ots) -- Symbolische Scheckübergabe im Rahmen des DeutschenJugendhilfetages in DüsseldorfDie Santander Consumer Bank AG spendet 3 500 Euro an die AktionMensch. Im Rahmen des Deutschen Jugendhilfetages (DJHT) überreichteeine Vertreterin der Bank den Scheck jetzt symbolisch an dieFörderorganisation.Insgesamt kamen im Jahr 2016 rund 16 000 Euro im Rahmenverschiedener Aktionen zusammen, für die sich die Mitarbeiter derSantander Consumer Bank am Tag des Ehrenamtes engagiert hatten. DieFörderorganisation Aktion Mensch wurde in diesem Zusammenhang alseiner der Spendenempfänger ausgewählt. "Wir freuen uns sehr über dasEngagement der Santander Consumer Bank und ihrer Mitarbeiter",bedankt sich Friedhelm Peiffer, Leiter Förderung bei der AktionMensch, im Namen des Vereins. "Mit ihrem Beitrag unterstützen sie unsdabei, das selbstverständliche Miteinander von Menschen mit und ohneBehinderung in unserer Gesellschaft zu fördern und Inklusionvoranzutreiben."Seit mehr als 50 Jahren unterstützt die Aktion Mensch monatlichbis zu 1 000 soziale Projekte für Menschen mit Behinderung, Kinderund Jugendliche. Sie gilt als größte private Förderorganisation imsozialen Bereich in Deutschland. Das gespendete Geld wird derProjektförderung zu Gute kommen.Schon seit ihrer Gründung im Jahr 1964 hat die FörderorganisationAktion Mensch mehr als 3,9 Milliarden Euro an soziale Projekteweitergegeben. Unter dem Motto "Das Wir gewinnt" besteht das Ziel desVereins darin, die Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderung,Kindern und Jugendlichen zu verbessern und das selbstverständlicheMiteinander in der Gesellschaft zu fördern.Mehr Informationen finden Sie unter: http://presse.santander.deBanco Santander (SAN.MC, STD.N, BNC.LN) ist eine Privat- undGeschäftskundenbank mit Sitz in Spanien und Präsenz in zehnKernmärkten in Europa und Amerika. Santander ist gemessen amBörsenwert die größte Bank in der Eurozone. Der Anspruch der Bank istes, zum Erfolg von Menschen und Unternehmen beizutragen. Im Jahr 1857gegründet, verfügt Santander über ein verwaltetes Vermögen von 1.520Milliarden Euro. Santander hat weltweit mehr als 125 MillionenKunden, rund 12.200 Filialen und rund 190.000 Mitarbeiter. 2016erzielte Santander einen zurechenbaren Gewinn von 6,204 MillardenEuro, eine Steigerung um 4 Prozent zum Vorjahreszeitraum.Die Santander Consumer Bank AG gehört mit rund 6 Millionen Kundenzu den Top 5 der privaten Banken in Deutschland. Sie bietetPrivatkunden umfangreiche Finanzdienstleistungen an und hatbundesweit mehr als 300 Filialen. Das Institut ist in Deutschlandaußerdem der größte herstellerunabhängige Finanzierer in denBereichen Auto, Motorrad, (Motor-)Caravan und auch bei Konsumgüternführend. Das Unternehmen tritt bundesweit mit den Marken SantanderConsumer Bank, Santander Bank und Santander Direkt Bank auf. Diehundertprozentige Tochter der spanischen Banco Santander hat ihrenSitz in Mönchengladbach und beschäftigt mehr als 3.800 Mitarbeiter.Weitere Informationen finden Sie unter www.santander.dePressekontakt:Katharina StaabCommunications02161 690-8395Katharina.Staab@santander.deOriginal-Content von: Santander Consumer Bank AG, übermittelt durch news aktuell