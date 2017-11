Mönchengladbach (ots) -· Rund 70 Mitarbeiter bilden Rennteam für die24h-KETTCAR-Challenge· Bank spendet im Rahmen der Veranstaltung 24 000 Euro· Aktion ist Teil des RTL-SpendenmarathonsMit rund 70 Mitarbeitern stellt die Santander Consumer Bank einesvon 24 Rennteams, die bei der 24h-KETTCAR-Challenge von RTL an denStart gehen. Das Rennen findet im Rahmen des 22. RTL-Spendenmarathonsstatt. Im Zuge der Aktion spendet die Santander Consumer Bank 24 000Euro an die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V.".Die Santander Mitarbeiter stellen sich dabei einer ganz besonderenHerausforderung: An der Seite von 23 anderen Teams sowie derRTL-Sportlegende Joey Kelly fahren sie 24 Stunden durchgängigKettcar. Mitte Oktober trainierten die Santander-Mitarbeiter bereitsauf dem Parkgelände der Unternehmenszentrale. Für das Trainingstellte KETTLER exklusiv einige Kettcars zur Verfügung.Das Santander Rennteam für die 24h-Challenge setzt sich ausMitarbeitern aus den verschiedensten Bereichen und Hierarchien derBank zusammen - darunter auch Guido Mertsch, Direktor Marketing &Product Management: "Ich freue mich, dass rund 70 Kollegen heute aneinem Strang ziehen, um sich bei dieser sportlichen Aktion für die"Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V." und somit für sozialbenachteiligte Kinder in der ganzen Welt einzusetzen".In Deutschland und weltweit möchte die vor 20 Jahren gegründeteStiftung die Chancen und Perspektiven von Kindern verbessern -insbesondere durch einen leichteren Zugang zu Bildung, medizinischerVersorgung und Soforthilfe im Katastrophenfall. Durch die"RTL-Kinderhäuser" ist die Stiftung in Deutschland zusätzlichpräsent.RTL und n-tv berichten am 23. Und 24. November in zahlreichenLive-Schalten über die Veranstaltung. Außerdem wird die gesamteChallenge 24 Stunden über einen Live-Stream auf der Websitewww.rtl.de ausgestrahlt.Banco Santander (SAN.MC, STD.N, BNC.LN) ist eine Privat- undGeschäftskundenbank mit Sitz in Spanien und Präsenz in zehnKernmärkten in Europa und Amerika. Santander ist gemessen amBörsenwert die größte Bank in der Eurozone. Im Jahr 1857 gegründet,verfügt Santander Ende Juni 2017 über ein verwaltetes Vermögen von1.650 Milliarden Euro. Santander hat weltweit etwa 131 MillionenKunden, 13.800 Filialen und rund 200.000 Mitarbeiter. 2016 erzielteSantander einen zurechenbaren Gewinn von 6,204 Milliarden Euro, eineSteigerung um 4 Prozent zum Vorjahreszeitraum.Die Santander Consumer Bank AG gehört gemessen an der Kundenzahlzu den Top 5 der privaten Banken in Deutschland. Sie bietetPrivatkunden umfangreiche Finanzdienstleistungen an. Das Institut istin Deutschland außerdem der größte herstellerunabhängige Finanziererin den Bereichen Auto, Motorrad, (Motor-)Caravan und auch beiKonsumgütern führend. Die hundertprozentige Tochter der spanischenBanco Santander hat ihren Sitz in Mönchengladbach. WeitereInformationen finden Sie unter www.santander.dePressekontakt:Lucie SchepputatCommunications02161 690-9413lucie.schepputat@santander.deOriginal-Content von: Santander Consumer Bank AG, übermittelt durch news aktuell