Santander spendet 2000 Euro an Initiative FUTURO SI (FOTO)

Mönchengladbach/Düsseldorf (ots) -- Geld geht an Projekt für vernachlässigte Kinder in BrasilienDie Santander Consumer Bank AG spendet 2 000 Euro an FUTURO SI,eine Initiative für Kinder in Lateinamerika. Santander MitarbeiterinDenise Fuchs hatte die Organisation im Rahmen der "We areSantander-Woche" als Spendenempfänger vorgeschlagen. Am Rande desFestes "FUTURO SI sagt Danke" nahm der Vorsitzende der InitiativeFUTURO SI, Fridhelm Griepentrog, nun den Spendenscheck entgegen.Mit dem Geld wird eine Landwirtschaftsschule in Brasilienunterstützt, in der vernachlässigte oder Gewalt ausgesetzte KinderSchutz und Hilfe finden. In der Schule werden sie an fünf Tagen inder Woche medizinisch, psychologisch und sozialpädagogisch betreut.Der Verein FUTURO SI unterstützt seit 23 Jahren Projekte inLateinamerika, die sich unter anderem mit Erziehungsarbeit undGesundheitsfürsorge von Straßenkindern befassen.Fridhelm Griepentrog bedankte sich für die großzügige Spende: "Ichfreue mich sehr über die finanzielle Unterstützung durch Santander,denn sie hilft dabei, die brasilianischen Kinder vor Gewalt zuschützen."Santander spendet regelmäßig Beiträge an gemeinnützige undwohltätige Organisationen. Jedes Jahr wird die "We areSantander"-Woche organisiert, in deren Rahmen Mitarbeiter diverseVereine vorschlagen, an die sich die Spenden richten. Häufigengagieren sich die Mitarbeiter selbst ehrenamtlich in den Projekten.Mehr Informationen finden Sie unter: presse.santander.deBanco Santander (SAN.MC, STD.N, BNC.LN) ist eine Privat- undGeschäftskundenbank mit Sitz in Spanien und Präsenz in zehnKernmärkten in Europa und Amerika. Santander ist gemessen amBörsenwert die größte Bank in der Eurozone. Im Jahr 1857 gegründet,verfügt Santander Ende Juni 2017 über ein verwaltetes Vermögen von1.650 Milliarden Euro. Santander hat weltweit etwa 131 MillionenKunden, 13.800 Filialen und rund 200.000 Mitarbeiter. 2016 erzielteSantander einen zurechenbaren Gewinn von 6,204 Milliarden Euro, eineSteigerung um 4 Prozent zum Vorjahreszeitraum.Die Santander Consumer Bank AG gehört mit rund 6 Millionen Kundenzu den Top 5 der privaten Banken in Deutschland. Sie bietetPrivatkunden umfangreiche Finanzdienstleistungen an. Das Institut istin Deutschland außerdem der größte herstellerunabhängige Finanziererin den Bereichen Auto, Motorrad, (Motor-)Caravan und auch beiKonsumgütern führend. Die hundertprozentige Tochter der spanischenBanco Santander hat ihren Sitz in Mönchengladbach. WeitereInformationen finden Sie unter www.santander.dePressekontakt:Annika SaurenCommunications02161 690-8393annika.sauren@santander.deOriginal-Content von: Santander Consumer Bank AG, übermittelt durch news aktuell